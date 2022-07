Benji Espinoza sobre las declaraciones de Bruno Pacheco: “Todo es un conjunto de dichos”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se oronunció sobre las declaraciones que ha ido brindando el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder desde que se entregó a las autoridades el último sábado.

“No conocemos el testimonio cabal, íntegro y completo del señor Pacheco. Lo que yo quiero tener es toda la información y no por partes, porque entenderás que conocer por partes algo y conocer todo en su integridad sirve para poder evaluar si hay coherencia, si hay contradicciones, si hay verosimilitud, si hay solidez en la declaración ”, dijo para Canal N.

Asimismo, se refirió al proceso de colaboración eficaz que se acogerá Bruno Pacheco tal como lo señaló César Nakazaki, abogado del ex hombre de confianza de Pedro Castillo.

“Si el señor Pacheco está iniciando un proceso de colaboración eficaz, la ley es muy clara. El artículo 158.2 del Código Procesal Penal establece que lo que diga el señor Pacheco todo es un conjunto de dichos. Solo se convierte en hechos si son corroborados” , manifestó.

Al ser consultado respecto a si el arresto domiciliario que ordenó el Poder Judicial es un indicio de que las confesiones que ha venido realizando Pacheco muestran que el presidente Castillo presuntamente lideraría una organización criminal, afirmó que no necesariamente tiene que ser de esa manera.

“Si recién empieza a hablar ese día, no vamos a decir que su información es contundente. Lo que pudo haber ocurrido es que por su estado de salud del señor Pacheco haya habido una variación de su detención. Por eso es que no lo liberan, por eso es que no le ponen comparecencia de restricciones”, aseveró.