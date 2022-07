AAR: “Creo que ya es el final de Pedro Castillo”

La entrega de Bruno Pacheco a la justicia y su posterior testimonio ante el equipo de la fiscal Marita Bareto complican a Pedro Castillo. Augusto Álvarez Rodrich señaló que el último martes 26 de julio fue un día importante tanto para el Ejecutivo como el Congreso.

Con 73 votos, Lady Camones se consagró como la nueva presidenta del Congreso. La lista número uno, de Alianza para el Progreso, logró imponerse a la fórmula de Esdras Medina en segunda vuelta.

Ante la posible caída de Pedro Castillo y Dina Boluarte, AAR explicó que existe la posibilidad de que sea Camones quien asuma la presidencia interina del Perú. En su primera conferencia de prensa, la sucesora de María del Carmen Alva aclaró que su Mesa Directiva “no va a estar blindando a nadie”.

La nueva Mesa Directiva para el periodo 2022-2023 será presidida por Lady Camones y estará acompañada de Martha Moyano (Fuerza Popular), primera vicepresidenta; Digna Calle (Podemos Perú), segunda vicepresidenta; y Wilmar Elera (Somos Perú), tercer vicepresidente.

“Ojalá tenga una gestión buena, va a ser muy complicada porque va a tener que navegar en aguas muy turbulentas, donde siempre va a estar en juego la estabilidad del sistema peruano. Mucha suerte para ella”, acotó AAR.

Mientras el Congreso votaba por la nueva Mesa Directiva, el Gobierno de Pedro Castillo enfrentaba una nueva crisis, esta vez protagonizada por Bruno Pacheco, quien se entregó a la justicia este sábado 23 de julio luego de estar 103 días prófugo.

Hasta el momento, se conoce que Bruno Pacheco ha confesado que su fuga fue ordenada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y en coordinación con Beder Camacho, hoy subsecretario general de Palacio. No obstante, este ha negado su participación.

“Yo no he tenido contacto con el señor Bruno Pacheco. Yo no he ayudado al señor Bruno Pacheco ni a fugarse ni a esconderse”, dijo Camacho.

Asimismo, Pacheco habría revelado que existieron pagos ilícitos en los ascensos de la Policía Nacional del Perú. Los desembolsos de los generales, según el exprófugo, habrían ascendido a 20.000 dólares y fueron canalizados por las escoltas del jefe de Estado.

El exhombre de confianza de Pedro Castillo también ha afirmado que ‘Los Niños’ no serían seis congresistas, como afirmó Karelim López, sino 12.

“(Castillo) Ha demostrado que es muy inepto y se va demostrando que es muy ladrón. Creo que es momento de que tenga la primera grandeza y decida irse de la presidencia porque los peruanos no merecen esto. Yo creo que ya es el final de Pedro Castillo”, aseguró.