Bruno Pacheco habría confesado que por orden de Pedro Castillo permaneció en la clandestinidad

De acuerdo con el semanario “Hildebrandt en sus trece”, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco habría confesado al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público que estuvo prófugo de la justicia por orden del presidente Pedro Castillo.

Según el periodista del referido semanario Américo Zambrano, el subsecretario general Beder Camacho era quien elegía los lugares donde Pacheco Castillo debía permanecer escondido.

“Beder Camacho, por orden del presidente Pedro Castillo, lo escondió en una casa de Huaral, donde estuvo resguardado. De allí permaneció oculto en otros lugares hasta que escapó y decidió entregarse”, apuntó el hombre de prensa en un tuit.

En entrevista con Exitosa, Camacho Gadea negó dicha información y aseguró que está “presto a colaborar siempre con la justicia”.

“Yo tengo la conciencia limpia, estoy tranquilo, no he hecho nada ilegal. Mientras no salga una versión oficial, siempre van a decir cualquier cosa”, dijo.

“Estoy sorprendido cómo se han sorprendido muchos; no tengo nada que ver en este tema de la fuga del señor Bruno Pacheco. Yo no tengo nada que ver, no tengo nada que preocuparme: yo vengo a ser personal nombrado del despacho presidencial”, agregó.

Bruno Pacheco afirma que ‘Los Niños’ son 12 congresistas

Según pudo conocer La República, en una de sus primeras declaraciones al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Bruno Pacheco precisó que ‘Los Niños’ no son seis parlamentarios de Acción Popular sino 12.

A la fecha, Karelim López solo había identificado en este grupo a Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali).