RMP: “Para el Congreso, es más importante la Mesa Directiva que discutir la salida de Castillo”

Pedro Castillo sigue sin pronunciarse oficialmente tras la remoción de Mariano González del Ministerio del Interior. Rosa María Palacios manifestó que la pregunta es si este suceso logrará la caída del jefe de Estado.

Durante la inauguración de la feria “Ruraq Maki”, Castillo Terrones dio una escueta declaración. “Ministro o ministra que no trabaja, se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en ese escenario y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión (para contar) los errores que se cometen dentro de la administración. Lo que se diga después no tiene sentido”, dijo el mandatario, aunque sin mencionar el nombre de Mariano González.

Palacios sostuvo que González, quien solo duró 15 días en el cargo, “fue renunciado” luego de conformar un Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú, el cual tenía como único fin la búsqueda y captura de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez. Estos tres personajes, según la hipótesis de la Fiscalía, integrarían la organización criminal supuestamente liderada por Pedro Castillo.

El Ejecutivo ha asegurado que fue González quien dimitió al cargo. Sin embargo, el portal Epicentro TV ha presentado un documento en el que se observa la renuncia del ahora exministro, pero que fue firmada el día que juró; es decir, el último 4 de julio.

“Le pusieron la fecha ayer a mano, esa es la paupérrima calidad de asesoría legal de Palacio de Gobierno. No les puedo decir en cuántos niveles eso es incorrecto (...) Ese documento es nulo a pleno derecho, lo sabe hasta un practicante”, criticó.

La letrada explicó que el profesor cajamarquino habría cometido el delito de encubrimiento personal al impedir la captura de Pacheco, Silva y Vásquez. Frente a ello, el Congreso de la República convocó a una Junta de Portavoces de emergencia. La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones, informó que el Parlamento ha citado a los implicados a las diversas comisiones. Sin embargo, no anunció acciones contra Castillo.

Para la conductora de “Sin guion”, es evidente que los legisladores están más interesados en la elección de la nueva Mesa Directiva, tal y como la ha dejado entrever Jorge Montoya, quien ha comunicado que Renovación Popular presentará una moción de vacancia, pero después de que se nombre al sucesor de María del Carmen Alva.

De acuerdo a informaciones extraoficiales, Palacios refirió que el futuro presidente del Congreso sería alguien inesperado y patrocinado por las bancadas de izquierda. “Para ellos, es mucho más importante la Mesa Directiva (...) El señor Acuña salió de APP, porque no tuvo el apoyo de su hermano, se fue ayer a Cambio Democrático. Con los votos de este, todas las bancadas de izquierda más algunos de APP, Acción Popular y los no agrupados, puede ser que dé pelea y le gane al candidato de su hermano (...) Para el Congreso, es mucho más importante la Mesa Directiva que discutir la salida del presidente de la República”, advirtió.

RMP subrayó que hay tres salidas constitucionales. La primera, el adelanto de elecciones. La segunda, la vacancia por incapacidad moral. Por último, modificar el artículo 117 de la Constitución para autorizar el procesamiento penal contra Pedro Castillo.

PUEDES VER: Gabinete cierra filas en defensa del presidente Pedro Castillo

La respuesta del Ejecutivo

De acuerdo a Rosa María Palacios, el Gobierno llegó a la conclusión de que la mejor defensa para Pedro Castillo era afirmar que Mariano González era un “ocioso”.

A su turno, José Gavidia, ministro de Defensa, justificó la abrupta salida de Mariano González. El integrante del gabinete consideró “antidemocráticas” las declaraciones del extitular del Mininter. En la misma línea, Alejandro Salas indicó que González “insultó a todo el gabinete”. Aníbal Torres, por su parte, alegó que a Pedro Castillo se le han hecho imputaciones, pero sin ninguna prueba.

“El presidente se está desviviendo para que estas personas no sean encontradas, utilizando su poder, eso es un delito (...) Todo el país lo está pidiendo (la salida de Castillo). Al Congreso de la República, debatan una salida, pero tiene que tener como resultado que se vaya Castillo y el Congreso”, aclaró RMP.