Mariano González firmó carta de renuncia adelantada antes de jurar como ministro del Interior

Mariano González firmó su carta de renuncia por adelantado antes de jurar como titular del Ministerio del Interior, específicamente, el último 4 de julio. Así lo reveló un informe de Epicentro TV, ya que dicho medio tuvo acceso al documento firmado por González Fernández.

Según la mencionada fuente, uno de los colaboradores del presidente de la República, Pedro Castillo, le entregó al exministro un documento sin fecha para que lo firmara bajo la excusa de un ‘protocolo’. Mariano González revisó el oficio y se dio cuenta de que era su carta de renuncia.

“La carta me la entrega uno de los asesores o secretarios del presidente o del Consejo de Ministros. Al vuelo pregunté y me dijeron: ‘No, es una formalidad’. Me pareció sumamente falto de delicadeza, pero lo hice porque ya estábamos embarcados”, dijo González para Epicentro TV.

Mariano González entregó el escrito en una copia y con su rúbrica estampada, sin imaginar que en algún momento sería usado en su contra.

“Estimado señor presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, el cual asumí con Resolución Suprema n.º 181-2022-PCM de fecha 4 de julio de 2022. Agradezco la oportunidad y confianza que me ha brindado para formar parte del gabinete ministerial, el cual lo he asumido con el ímpetu, lealtad e integridad que esta responsabilidad amerita” , dice una parte del oficio.

Finalmente, se puede ver la firma de González Fernández. Es así como el documento, cuya autenticidad fue corroborada por Epicentro TV, fue utilizado para aceptar su renuncia al cargo que lideró por 15 días.

Luego de que el presidente Pedro Castillo hiciera el anuncio mediante un tuit, se le colocó la fecha del 19 de julio con un lapicero para aparentar que Mariano González lo había presentado ese mismo día.