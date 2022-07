Edgar Tello sobre Pedro Castillo: “No lo dejan gobernar”

Para Edgar Tello, congresista del Bloque Magisterial, fue una sorpresa la intempestiva salida de Mariano González del Ministerio del Interior, anunciada por Pedro Castillo vía Twitter este último martes 19 de julio.

Aunque se especula que la salida de Mariano González del Mininter se debería a la conformación del Equipo Especial de la Policía, el cual tenía el propósito de capturar a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, en coordinación con la fiscal Marita Barreto; Tello señaló que será el primer ministro, Aníbal Torres, es el encargado de responder por estos cambios.

En esa línea, resaltó las declaraciones de Torres Vásquez ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. El extitular de la cartera de Justicia afirmó que “el equipo especializado en lucha contra el crimen organizado tiene que ser reforzado”.

El congresista relató que el último 19 de julio mantuvo una reunión con el entonces ministro del Interior y, posteriormente, con el presidente de la República, Pedro Castillo. Según Tello, este último no manifestó en ningún momento disconformidad con el trabajo de Mariano González.

Mientras el Congreso de la República continuará con los citatorios a miembros del gabinete ministerial, el Ministerio Público ha iniciado una investigación al presidente “por el presunto delito contra la administración de la justicia y encubrimiento personal”, esto a raíz de las declaraciones del exfuncionario.

Tello aseguró que la Fiscalía deberá cumplir con su rol. Sin embargo, espera que no se llegue a “criminalizar a la representación” de los poderes del Estado.

“La versión del primer ministro ha sido clara: el equipo especial se va a mantener, lo otro es una especulación”, argumentó.

En otro momento, René Gastelumendi preguntó al congresista del Bloque Magisterial si estaría de acuerdo con la convocatoria del adelanto de elecciones generales.

Edgar Tello alegó que adelantar comicios “sería como patear el tablero de la democracia”. Agregó que esto “sería faltarle el respeto al pueblo”. No obstante, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú, un 65% apoya la iniciativa para que se vayan todos.

El parlamentario comentó que una adelanto de elecciones no pondría fin a la crisis, por el contrarío, traería nuevamente a los “dinosaurios de la política”.

“El profesor Pedro Castillo está comenzando su gestión, pero hay sectores que, hasta le fecha, no aceptan que han perdido las elecciones y no lo dejan gobernar. Quiere cumplir los compromisos que ha asumido en campaña, pero no lo dejan gobernar”, justificó.