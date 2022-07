¿Cómo el Ministerio del Interior refleja la situación actual del Gobierno de Pedro Castillo?

A puertas de celebrarse un nuevo 28 de julio, a casi un año del inicio de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, la palabra de maestro empeñada —durante la última justa electoral del 2021— parece haberse quedado sin crédito entre la población.

La actual crisis en el Ministerio del Interior, sector donde acaba de juramentar el sétimo ministro de Estado en menos de 12 meses, parece ser solo el reflejo de un problema mayor: la inestabilidad y la falta de un rumbo claro del actual Gobierno, el cual podría diluirse —queda en manos del Parlamento— entre mociones de vacancia presidencial en el Pleno y el camino de la acusación constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

Willy Huerta Olivas juró al cargo de ministro del Interior el último martes 19 de julio, tras la sorpresiva salida de Mariano González. Las versiones sobre por qué se precipitó su caída parecen colisionar, pero todo apunta a que su empeño en conformar un equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) para capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, todos del entorno cercano del presidente Pedro Castillo, fue la gota que derramó el vaso. Es que, en el Perú, la eficacia también puede ser motivo de despido.

Ante este panorama, y con un Ministerio del Interior que en menos de 12 meses ha cobijado a Dimitri Senmache, Alfonso Chávarry, Avelino Guillén, Luis Barranzuela, Juan Carrasco, Mariano González y Willy Huerta Olivas como cabezas de la institución, vale la pena cuestionarse si el Mininter es realmente una papa caliente para el Gobierno o la inestabilidad vivida en este sector es solo un síntoma de un problema mayor: la continuidad del Castillo Terrones en el poder.

En diálogo con La República, Alonso Cárdenas, politólogo y docente de políticas públicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, explica que lo ocurrido en el Ministerio del Interior es un reflejo de la situación actual del presidente Pedro Castillo, quien pagaría la falta de un entorno de asesores bien calificados que lo apoyen y el haber accedido al poder de la mano de un partido como Perú Libre, una organización política que tiene como principal rostro a Vladimir Cerrón, pero que no reúne mayores cuadros políticos que cumplan con el rol básico de un partido, como alimentar al Ejecutivo con profesionales idóneos.

“Ya vamos más de 50 ministros en un año, lo que denota una impericia muy grande. En el caso específico del ministro González y otros ministros que han salido a despotricar contra su exjefe, en este caso Castillo. El presidente Castillo no tiene un equipo de asesores de primer nivel porque los errores que comete son muy básicos al designar a funcionarios que cuando los sacas hablan mal de ti. Ahí tendría que haber consejería política para que esto no pase. Es algo muy básico”, explicó.

En esta línea, Cárdenas advierte que los constantes cambios en el sector Interior generan inestabilidad en el trabajo de la Policía Nacional, lo cual trae como consecuencia la afectación de la percepción que tiene la población sobre la eficacia de los servicios públicos que brinda el Estado: “A nivel político demuestra impericia, improvisación, inestabilidad e incongruencia. A nivel técnico la cosa se agrava porque como el Perú no tiene un servicio civil profesional, cada cambio de ministro se traduce en un cambio de todas las cabezas del Ministerio del Interior como secretario general, viceministros, directores generales. Esos cambios se han dado de manera muy constante, lo que eso significa una puñalada por la espalda para el proceso de implementación de políticas públicas”.

Ministros del Interior de la era Castillo Fecha de juramentación Gabinete Juan Carrasco Millones 29 de julio del 2021 Guido Bellido Luis Barranzuela Vite 6 de octubre del 2021 Mirtha Vásquez Avelino Guillén 4 de noviembre del 2021 Mirtha Vásquez Alfonso Chávarry 1 de febrero del 2022 Héctor Valer Dimitri Senmache 23 de mayo del 2022 Aníbal Torres Mariano González 4 de julio del 2022 Aníbal Torres Willy Huertas Olivas 19 de julio del 2022 Aníbal Torres

En esta misma línea, César Ortiz Anderson, experto en seguridad ciudadana y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (APROSEC), explica —en diálogo con La República— que los constantes cambios en el Mininter son un lastre para el trabajo que realiza la Policía Nacional: “Es imposible porque para hacer estrategia, diseño, planes de seguridad ciudadana se requiere de tiempo. Además, me parece incongruente que digan están evaluando en 15 días la gestión del ministro saliente (Mariano González). Yo diría que mejor evaluemos la labor de Castillo, quien ya tiene un año y hasta ahora no hace nada. Ninguna situación en la que logre que el país esté mejor. (…) Aquí hay que ver holísticamente el tema. Este es el tercer gabinete, ya hemos tenidos más de 56 ministros. Y Castillo no ha demostrado en esta crisis permanente ningún propósito de cambio”.

El experto señala que el sétimo ministro del Interior nombrado en julio contrasta con la realidad que viven los peruanos, quienes precisamente en los meses de julio y diciembre se encuentran más expuestos a los delincuentes: “Sí, julio y diciembre son los meses más críticos en cuestión de seguridad porque se elevan las tasas delictivas de casi todas las modalidades delincuenciales como los raqueteros, los asaltos a las casas, en la calle, la ciberdelincuencia, las extorsiones, el secuestro exprés; hoy día la delincuencia ha tomado a la ciudadanía”.

Un gran costo. El Ministerio Público abrió una investigación contra Pedro Castillo por salida de Mariano González del Mininter, por el presunto delito contra la administración de justicia-encubrimiento personal. Foto: Congreso

El Congreso ante la crisis en el Ejecutivo

A pesar de estar a puertas del fin de la actual legislatura, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Permanente del Congreso de la República estuvieron activas y sesionando de manera extraordinaria ante la salida de Mariano González del Ejecutivo.

Algunas bancadas como Renovación Popular han anunciado que se presentará una nueva moción de vacancia presidencial tras la elección de la nueva Mesa Directiva.

Por otro lado, Avanza País ya presentó un proyecto para reducir de 87 a 78 los votos necesarios para aprobar la vacancia de un jefe de Estado.

El Parlamento parece tener claro cuál es el camino a seguir tras la nueva crisis generada en el Ministerio del Interior, pero para Alonso Cárdenas aún la posibilidad de una vacancia presidencial contra Pedro Castillo se muestra algo lejana porque el Parlamento ni siquiera ha logrado censurar al jefe de PCM, Aníbal Torres, y el Legislativo estaría también buscando sobrevivir porque entiende que la caída de Castillo también podría significar la del actual Congreso.

“Yo creo que es más palabrería que hechos porque si realmente quisieran vacar a Castillo ya lo habría hecho. Esta es la tercera vez, ya tonta y absurdamente el Congreso ha desperdiciado dos mociones de vacancia por temas menores”, explica.

En tanto, César Ortiz Anderson considera que parte de la crisis generada en el Mininter y en el Gobierno es culpa del Parlamento, que no ha alcanzado a generar consensos para impulsar medidas que alivien la inestabilidad que vive el Ejecutivo: “Aquí la culpa también la tiene el Congreso de la República, no ha actuado como debería actuar”.

Sostiene que el camino que debería seguirse es la no continuidad de Pedro Castillo Terrones en el cargo. A puertas de celebrarse un nuevo Día de la Independencia, aún nos preguntamos cómo nos construimos como país y cómo dejaremos esta eterna crisis política atrás.