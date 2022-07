Senmache afirma no haber tenido injerencia en la salida de Mariano González del Ministerio del Interior

El exministro del Interior Dimitri Senmache negó que haya tenido alguna injerencia con la salida abrupta de Mariano González de la cartera a la que ambos pertenecieron.

“ Señalar que eso es una falsedad, una mentira. Es increíble cómo un medio puede mentir tan abiertamente (...). No hemos tratado ni un tema relacionado directamente al exministro Mariano González y, por ende, mucho menos he podido tener una injerencia. Yo he estado en una reunión con el presidente a solas. Yo no he entrado subrepticiamente, he entrado y he salido por la puerta de Desamparados. Esto es parte de transparencia”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

El comentario de Senmache da en el marco luego de que se registró su visita a Palacio de Gobierno para tener una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, durante el último martes 19 de julio, fecha que coincide con el retiro de González Fernández del Ministerio del Interior, quien señala haberse enterado de la noticia por un tuit del mandatario.

“He estado en dos oportunidades. Hace una semana y el día de ayer. En las dos oportunidades que he ido fue por un llamado del presidente de la República. Me convocó y yo he ido a conversar con él. El día de ayer yo he entrado a las 12.15 p. m. y me he retirado 12.50 p. m. (...). He conversado un total de 20 a 25 minutos con el presidente ”, comentó.

Dimitri Senmache explicó que el jefe de Estado lo invitó para hablar sobre la coyuntura del país. Además, pidió “alcanzarle una pequeña propuesta de unos ítems para el día 28 de julio”.