Zamir Villaverde y su motivo para acercarse a Pedro Castillo: “Quería conocer su plan de Gobierno”

El empresario Zamir Villaverde señaló que conocer el plan de Gobierno del presidente Pedro Castillo fue uno de los motivos para que se acerque a su local de campaña y empiece a frecuentar su entorno político con el propósito de apoyarlo en la logística.

“ Quería conocer su plan de Gobierno. Tuve la preocupación que iba a estatizar las empresas y eso fue lo que me sacó de mis actividades privadas para acercarme a saber la política de Pedro Castillo, en caso ganara las elecciones. El miedo de perder todo lo que había logrado me motivó a ese acercamiento . Ahí encontré a Silvia Barrena y me explicó el plan. Entré a apoyar porque estaba dentro de mis facultades”, dijo Villaverde en declaraciones para RPP.

El investigado por el presunto delito de tráfico de influencias señaló que, desde ese momento, mantuvo comunicación con el ex secretario presidencial y prófugo de la justicia Bruno Pacheco y con el exalcalde de Huaral, Vladimir Meza.

“Vladimir Meza en las reuniones refería que mantenía amistad con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que su participación de él era que Pedro Castillo gane las elecciones. En tanto, Silvia Barrera era el apoyo logístico a Bruno Pacheco”, apuntó.

Asimismo, indicó que sabe de otros casos de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo, como los presuntos direccionamientos en puestos de trabajo en la Sunat y los procesos de selección en Petroperú.

“Sé de dónde vienen los 20.000 dólares que se le encontró a Bruno Pacheco en el baño. Hay varios funcionarios que están pagando para que los casos no se investiguen en los medios de comunicación. Lo que sí puedo afirmar es que la investigación de la fiscal Karla Zecenarro ha determinado que Pedro Castillo lidera una organización criminal”, sentenció.

Audios contra Pedro Castillo

De acuerdo a un reportaje del semanario de Hildebrandt en sus trece, Zamir Villaverde entregó a la Fiscalía tres nuevos audios sobre los supuestos actos de corrupción en el entorno del presidente de la República. Las escuchas grabadas por el mismo empresario revelan otros aportes de dinero que recibió Pedro Castillo, durante la campaña electoral, coimas a altos funcionarios y contrataciones en el Ministerio de Vivienda.

Zamir Villaverde entregó el material a la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, la misma que elaboró un informe de 13 páginas titulado “Avances de actos de corroboración en caso reservado 02-2022 sobre el caso Puente Tarata”.

El documento, enviado a la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, el último 6 de julio, detalla que estas grabaciones estarían relacionadas con tres hechos específicos.