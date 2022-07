Zamir Villaverde a Pedro Castillo: “Si me va a matar, ¡hágalo! Igual voy a declarar”

El empresario Zamir Villaverde lanzó una advertencia contra el presidente Pedro Castillo al indicar que así atenten contra su vida, él declarará ante el Ministerio Público en relación con los presuntos actos de corrupción de su gestión. El investigado no dudó en responsabilizar al mandatario y al ministro Mariano González por su detención en la comisaría La Planicie (La Molina) donde permaneció cuatro horas por una orden de requisitoria vigente.

“ Al presidente Pedro Castillo, que no le tengo miedo, así me mate, voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad (…) Si me va a matar, ¡hágalo! Igual voy a declarar lo que tenga que hacer ante la Fiscalía, así como ante todas las autoridades competentes ”, exclamó Zamir Villaverde

“ Responsabilizo al presidente Castillo, él está detrás de todo esto. También al ministro del Interior, ya que fue enviado por el presidente para intimidarme y atentar contra mi persona. He recibido amenazas”, sentenció el empresario.

Solicitan levantar orden de ubicación y captura contra Zamir Villaverde

El Poder Judicial solicitó a la Policía Nacional del Perú que se levante la orden de ubicación, captura y conducción contra el empresario Zamir Villaverde García, tras quedar en calidad de detenido, el último miércoles 13 de julio.

“De conformidad con el Reglamento del Registro Nacional de Requisitorias, aprobado mediante Resolución Administrativa n.° 029-2006-CE-PJ, solicitarle que se sirva levantar las órdenes de ubicación, captura y conducción contra Zamir Villaverde García por el presunto delito de tráfico de influencias”, se lee en el documento al que accedió La República.

Desde el Ministerio del Interior, informaron que el empresario presentaba una orden de captura pendiente, motivo por el cual quedó bajo la custodia policial.