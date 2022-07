Abogado de Zamir Villaverde asegura que audios entregados vinculan a familiares del presidente

Zamir Villaverde abandonó el penal luego de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que cumplía desde su detención en marzo debido a la investigación en su contra por supuestos actos de corrupción.

Debido a ello, su abogado, Julio Rodríguez, brindó detalles sobre su representado y aseguró que “la información presentada por Villaverde ha sido corroborada por el Ministerio Público”.

“Hay que tener en claro que se trata de una información que ha significado un tremendo sustento para el Ministerio Público para las imputaciones que venía teniendo como tesis incriminatoria (…) Con el aporte que ha hecho el señor Villaverde, esa tesis incriminatoria se sostiene de manera tan contundente que permite no solo de manera expresa incorporar al presidente de la República como investigado, y adicionalmente dar una orden preliminar a un exministro”, declaró el letrado en una entrevista a RPP.

Es importante recalcar que, la decisión de liberar al empresario, hecha por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, se tomó luego de que el abogado de Villaverde solicitara esta petición después de que el proceso de colaboración eficaz avanzara con la corroboración de la entrega de información.

“El detalle al que ha llegado la doctora Zecenarro es de verdad bastante contundente y eso es lo que la lleva a ella decir ‘esta persona que está colaborando con la justicia tiene más información y esa información puede ser accesible dentro y fuera del penal y, evidentemente, dentro de los acuerdos que se celebran también tiene que menguar las medidas personales que tiene esta persona para que se sienta que estamos ante una negociación que beneficie a ambas partes’”, explicó el abogado Rodríguez.

Precisamente sobre este tema, la fiscal Karla Zecenarro se pronunció a favor de la liberación del empresario debido a que reconoció que estaba colaborando con las investigaciones y que su seguridad estaba en riesgo dentro del penal.

PUEDES VER: Zamir Villaverde abandonó penal Ancón I tras avance en su colaboración eficaz

El letrado reveló que no podía hablar de la cantidad de audios entregados a la Fiscalía, pero precisó que tenían una duración de “ocho a nueve horas”. Por otro lado, detalló que dentro de la información presentada “no hay contacto directo con el presidente Castillo, pero sí con sus familiares”.

“Hay vinculación con el ambiente familiar. Estamos hablando de los sobrinos, estamos hablando de la entrega de pasajes a la familia del presidente de la República. Hay vínculos con ellos, pero registros de llamadas con ellos no hay, porque nunca ha habido conversación, salvo con los sobrinos”, resaltó el letrado.

Libertad. Zamir Villaverde abandonó el penal de Ancón 1 después de recibir comparecencia restringida y realizar el depósito de 100 mil soles de caución. Foto: Joel Robles/URPI

Villaverde habría entregado 100.000 soles a Juan Silva

En un audio presentado ante la Fiscalía, quedó registro de una conversación entre Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.