Yenifer Paredes: ante más evidencias en su contra, cuñada de Pedro Castillo no acudió a la Fiscalía

Justo después de la publicación de más información que la involucra en un presunto caso de tráfico de influencias, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, resolvió no presentarse a la citación que le extendió el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima.

En lugar de esclarecer su vínculo con el alcalde distrital de Anguía, Nenil Medina, y con el empresario Hugo Espino Lucana, Yenifer Paredes prefirió evadir el interrogatorio fiscal.

La indagación fiscal se inició luego de que el dominical Cuarto poder divulgó un video que registra una visita que hicieron Yenifer Paredes y Hugo Espino, vestidos con chalecos de la empresa de este, JJM Espino Ingeniería & Construcción, a la comunidad de La Succha, el 16 de setiembre de 2021. A Yenifer Paredes se les escucha ofrecer una obra de agua potable.

Lo que resulta sorprendente es que dos meses después de esta visita, La República detectó que el municipio de Anguía otorgó una obra de agua potable por más de tres millones de soles a una empresa de la hermana del amigo de Yenifer Paredes, el 25 de noviembre de 2021.

Cuando Yenifer Paredes trabajó en la municipalidad distrital de Anguía, encargándose de los procesos de licitación, conoció a Hugo Espino Lucana, hermano de Anggi Espino Lucana, dueña de Destcon Ingenieros y Arquitectos. Esta es la constructora que recibió el proyecto de tres millones de soles del municipio de Anguía, el 25 de enero de 2021.

El dato. La inasistencia de Yenifer Paredes a la citación fiscal complica a su cuñado, el presidente; al alcalde Medina; a su excompañero de trabajo Orlando Coronel; y a su amigo Hugo Espino. Foto: composición La República

Los miembros del comité de licitación que adjudicó el proyecto a los Espino trabajaron con Yenifer Paredes cuando ella laboraba en el municipio de Anguía.

Las pruebas de que Yenifer Paredes y Hugo Espino se conocían antes de que le dieran la buena pro a Anggi Espino son las tres visitas que el empresario hizo a la cuñada del presidente Castillo en Palacio de Gobierno: el 8 de agosto, el 31 de agosto y el 3 de setiembre de 2021.

Es muy probable que el último encuentro estuvo relacionado con la visita que luego harían Yenifer Paredes y Hugo Espino a la comunidad de La Succha, el 16 de setiembre de 2021.

Ahora La República ha establecido documentalmente que el alcalde de Anguía, Nenil Medina, designó a su amiga Yenifer Paredes, la cuñada del presidente, como parte de cuatro procesos de licitación por obras que hacen un total de 10.5 millones de soles.

En los procesos en los que Yenifer Paredes participó, también se encontraba su compañero de trabajo, el ingeniero Orlando Coronel Vásquez. Este funcionario es paisano de la cuñada del presidente Castillo, puesto que nació en el distrito de Lajas, provincia de Chota.

Lo llamativo es que Orlando Coronel Vásquez fue el segundo miembro titular del comité de licitación que le otorgó la buena pro a la empresa de la hermana de Hugo Espino, el empresario que visitaba a Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno.

La ruta de Anguía

Como puede apreciarse en los documentos adjuntos que consignan la adjudicación a favor de la empresa de los amigos de Yenifer Paredes, Orlando Coronel Vásquez aparece como miembro del comité de licitación junto con Viviana Alcántara Montes y Osberto Irigoin Vásquez, excompañeros de trabajo de la cuñada del jefe del Estado.

La constructora de los Espino no contaba con ninguna experiencia en contrataciones con el Estado, no tenía trabajadores registrados y, sin embargo, consiguió la buena pro del contrato por 3 millones 98 mil 263 soles. ¿Cómo los miembros del comité de licitación no se dieron cuenta? ¿O se hicieron de la vista gorda porque la constructora era de la hermana del amigo de la cuñada Yenifer Paredes, el empresario Hugo Espino?

La decisión de la cuñada del presidente Castillo de no asistir al Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima empeora la situación de Yenifer Paredes. Por eso, el despacho fiscal reportó a la Procuraduría Anticorrupción la ausencia de Paredes para que proceda conforme a ley, porque el incidente podría tratarse de un acto de obstrucción a la justicia.

La conducta de Yenifer Paredes ha dejado mal parado a su cuñado, el presidente Castillo, porque este rechazó que la joven de 27 años hubiera actuado fuera de la ley.

Cuando fue interrogada por la Fiscalía, la primera dama reconoció que Hugo Espino era conocido por la familia, pero que en el tema de las relaciones de la constructora de este era algo que debía responder su hermana Yenifer Paredes.

La cuñada pudo haber transparentado su actuación ante la Fiscalía Anticorrupción, pero ahora tendrá que rendir cuentas ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal Marita Barreto.

Un amigo en la licitación

Orlando Coronel Vásquez, excompañero de trabajo de Yenifer Paredes, le dio la buena pro a la constructora de su amigo Hugo Espino.

Aquí aparece la rúbrica de Hugo Coronel adjudicando la obra de más de 3 millones a una empresa que no tenía ninguna experiencia.