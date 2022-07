Primera dama, Lilia Paredes, sí acudirá a la Comisión de Fiscalización este miércoles 13

Benji Espinoza, abogado de la primera dama, Lilia Paredes, adelantó a La República que su patrocinada se presentará ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso este miércoles 13 de julio. La cónyuge del presidente Pedro Castillo y su hermana Yenifer Paredes fueron citadas luego de que se reveló un video donde la cuñada del mandatario ofrece obras de saneamiento en Chota, Cajamarca.

“Me he reunido con la primera dama y ha decidido asistir el día de mañana a la Comisión de Fiscalización, para las 9.00 a. m. Yo defiendo a la primera dama, no sé si Yenifer irá o no irá. No tengo contacto con ella ni comunicación”, declaró Espinoza a este diario.

Cuarto Poder difundió un video grabado en septiembre de 2021 donde se aprecia a la hermana de la primera dama y Hugo Espino Lucana, quienes llevan un chaleco de la empresa de este último JJM Espino Ingeniería & Construcción, prometiendo obras públicas a vecinos del distrito de Chadín.

De acuerdo con el portal de visitas de Palacio de Gobierno, Espino Lucana se reunió con Lilia Paredes en agosto del año pasado.

“(La primera dama) desconoce lo que aconteció, lo que se ha propalado, lo ha conocido a través de los medios. No sabía lo que había ocurrido. Lo demás es información que ya entregó a la Fiscalía y que es de carácter reservada”, agregó Benji Espinoza.

Lilia Paredes también declaró ante la Fiscalía por caso de su hermana

El 8 de julio, la primera dama Lilia Paredes brindó su declaración ante el fiscal Jony Peña, del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, en el marco de la investigación preliminar contra su hermana Yenifer Paredes por el presunto tráfico de influencias.

El Ministerio Público deseaba saber el porqué de la visita de Hugo Espino al despacho de la primera dama. Según fuentes de La República, Paredes Navarro habría dicho que el empresario se presentó en Palacio y se registró como una visita a su oficina, pero que en verdad se encontró con Yenifer Paredes.