Pedro Castillo busca controlar la Derrama Magisterial mediante sus congresistas

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenateperú) ha dado otra estocada. Con la publicación del decreto supremo para modificar los estatutos de la Derrama Magisterial (DM), se acercan a uno de sus mayores objetivos: controlar la DM para lograr liquidarla.

“El Conare (facción del magisterio cuyos dirigentes están ligados al Movadef), hoy Fenateperú, siempre ha tenido la idea de liquidar la Derrama. Y ahora sí lo pueden lograr porque tienen como representante al propio presidente de la República y a congresistas como Edgar Tello”, afirma el presidente de la DM, Luis Espinoza.

“La DM es una entidad de prestigio, una empresa económicamente alta. Tenemos un patrimonio de tres mil millones de soles. Estas personas lo que buscan es ingresar a la DM para apropiarse de los fondos y con eso apoyar a su partido político, la Fenateperú. Por eso la Derrama siempre ha sido su trofeo a alcanzar”, explica Espinoza.

La separación de diez congresistas de la bancada de Perú Libre, reagrupados en la bancada magisterial, no fue el inicio. Desde la bancada del lápiz, estos parlamentarios ya trabajaban proyectos de ley con la finalidad de modificar los estatutos de la DM para que, entre otras cosas, los docentes afiliados puedan retirar sus fondos.

En total, fueron siete los PL elaborados durante esta legislatura. Para aprobarlos, buscarán presidir la Comisión de Educación durante el siguiente periodo congresal.

Los proyectos

El congresista Edgard Tello presentó la “ley que modifica el estatuto de la Derrama Magisterial y habilita el retiro facultativo y extraordinario de fondos de la Derrama Magisterial frente a los efectos económicos por COVID-19″. Tello es exdirigente de Conare en Lima y en el 2020 declaró a la prensa que, mediante su cargo, buscaría fortalecer su proyecto político: la Fenateperú. Objetivo logrado apenas Pedro Castillo ocupó la presidencia.

La “ley que modifica el estatuto de la Derrama Magisterial para democratizar sus órganos de gobierno, control y la libre afiliación” fue presentada por el congresista Paul Gutiérrez, quien, junto con Germán Tacuri, otro legislador de la bancada magisterial, aparece en los atestados que la Dircote envió al Congreso en el 2017, por participar en un bloqueo de carreteras impulsado por el Conare.

“En esta legislatura que está feneciendo se han presentado siete proyectos de ley parlamentarios ligados al bloque magisterial, que aún no tienen luz verde porque son inapropiados. Y el mismo Minedu ha hecho hincapié en que no es su competencia opinar sobre estos temas. No está de acuerdo con que se entregue fondos, no está de acuerdo con que se cambie la estructura de derrama.

¿Qué pasó con el ministro de Educación? ¿Quién lo presionó para que ahora, entre gallos y media noche, saquen este decreto supremo? ¿O es que por mantener su cargo hoy cede a que este decreto entre en funciones a pesar de que el mismo ministerio que él preside, meses atrás, haya sacado un comunicado en contra?

Los otros cinco proyectos de ley puestos en agenda por la bancada Magisterial están detallados en la infografía que acompaña esta nota.

Dinero y directorio

La ampliación en el directorio de la Derrama Magisterial es otro punto que atropella a la entidad. “De seis directores, van a ampliar a trece en el directorio y siete en el Consejo de Vigilancia. Estamos hablando de veinte personas a cargo de la conducción de la DM. Esto implica un gasto exorbitante. Uno de los proyectos de ley impulsados por la bancada magisterial es que cada director deba ganar una UIT por sesión. Si usted suma una UIT a la semana, por cada miembro del directorio, estamos hablando de que la Derrama va a destinar, en promedio, medio millón de soles de manera mensual”, señala Espinoza.

“A todas luces, la intención es llevar a la quiebra a la Derrama. Hay opiniones de expertos que dicen que este es un camino directo a la destrucción de la DM, la destrucción del sistema provisional de los maestros”, añade.

La clave

El exministro de Educación Juan Cadillo indicó que el Minedu de Rosendo Serna tiene cierto sesgo político debido a que integró la Fenateperú del 2017 al 2020. “Genera suspicacias, pues es la Derrama la que debería convocar a elecciones y no el Ministerio de Educación, como dice el decreto supremo. El sector tiene cierto sesgo por un sindicato (Fenateperú)”, dijo Cadillo.