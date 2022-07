Congresista Óscar Zea: algunos familiares de Castillo han hecho cosas indebidas

El congresista por Puno, Óscar Zea, abandonó Perú Libre y ahora que integra Podemos Perú, tiene una lectura distinta del gobierno de Pedro Castillo. Ya no es un acérrimo defensor. En esta entrevista, habló de lo que realmente piensa del gobierno. Reconoce que la familia del mandatario es parte del problema.

Dejó de ser ministro de Agricultura y después abandonó Perú Libre, para luego integrarse a la bancada de Podemos Perú. ¿Qué pasó? ¿Se desilusionó del partido de gobierno?

Desde la campaña participamos como invitados. A nivel nacional salimos electos 12 maestros. Uno falleció y quedamos 11, de los cuales 1 0 formaron la bancada magisterial de Concertación Nacional. Después que dejé el Ministerio de Agricultura, me sugirieron apoyar a Podemos Perú para hacer bancada. Lo pensé un tiempo y accedí. Todos [en el bloque magisterial] estuvieron de acuerdo.

¿No era más fácil quedarse en la Bancada Magisterial?

Ellos han estado de acuerdo. Había cuatro congresistas [y se necesitaba uno para ser bancada].

¿Entonces, desde Podemos Perú, seguirán apoyando al gobierno?

Es correcto.

Un sector de militantes de Perú Libre en Puno, lo declaró persona no grata por pasarse a Podemos Perú.

A mí me han declarado persona no grata desde la campaña, porque era invitado. En la política esas cosas suceden. Salí amigablemente de Perú Libre. Nos llevamos muy bien con Vladimir Cerrón.

¿Su salida no responderá a que el presidente no lo respaldo frente a quienes pedían su salida del ministerio?

No. De ninguna manera.

Ahora que integra Podemos Perú, cómo ve al gobierno. Qué podría decir de las últimas denuncias de corrupción, o sobre la construcción de un helipuerto y el rol de Yenifer Paredes, ofreciendo obras.

(…) Hay corrupción en todo ámbito. Hasta en la familia (…). Es por eso que a mis hermanas y hermanos no los he metido en ninguna entidad del Estado.

Está dejando entrever que la familia del presidente le está haciendo daño al mandatario.

Algunos familiares como podemos ver. Creo que han hecho cosas indebidas al reunirse con empresarios [como es el caso] de su cuñada . [De ella] se ha mostrado el chaleco [el cual acredita que era parte de una constructora]. Hay que ser muy delicado, muy cuidadoso (…). A veces eso es un precio. Los familiares pueden pagar muy caro. O los familiares pueden perjudicar.

Usted cuando era ministro soslayaba las denuncias contra Pedro Castillo. Su posición que ahora advierte tiene una lectura distinta del mandatario.

No. Mi persona respalda al presidente. Pero eso también quiere decir que tenemos que advertir, alertar, sobre los inconvenientes que pueden haber no solo de parte de los familiares, sino de otros terceros [que no suman] al gobierno del presidente.

¿No cree que el mandatario se ha auto jaqueado porque de ser un representante de los pobres, pasó a vincularse con Karelim López, Samir Villaverde, sus sobrinos y otros?

A veces esta clase [de gente] que tiene antecedentes de obrar en ese sentido, ve la forma de acercarse al mismo presidente y los familiares. Nosotros lo que esperamos, aparte de alertar a nuestro presidente, es que sea muy cuidadoso , (…) y si hay responsables que se sancione. Las palabras contra la corrupción, tienen que ser una cosa real.

¿Usted cree que Pedro Castillo cumplió su compromiso de lucha contra corrupción tomando en cuenta todos los casos revelados?

El presidente y el premier siempre dicen que la lucha contra la corrupción, es en serio.

¿Claro, esas son sus palabras, pero que le dicen los hechos?

En los hechos, yo creo que está colaborando. Ha sido citado. Está concurriendo a las diligencias y eso es saludable.