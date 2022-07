Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo: “Yenifer Paredes debe colaborar con la investigación”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, consideró que Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes, debe colaborar con la investigación del Ministerio Público abierta contra ella tras la difusión de un video en el que fue captada ofreciendo obras de saneamiento.

Al respecto, indicó que no conoce los motivos por los cuales la cuñada del mandatario decidió no presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, opinó que Paredes Navarro debe acudir al llamado del Ministerio Público siempre que sea debida y válidamente notificada.

“No conozco los motivos (de la inasistencia de Yenifer Paredes), pero ella debe colaborar con la investigación . Tiene además que ser bien notificada. Eso es lo primero que tiene que establecerse. Una notificación válida y certera como parte del debido proceso. Luego de eso rendirá su declaración con la defensa que tenga”, comentó el defensor legal de Castillo Terrones en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Benji Espinoza: “Zamir Villaverde no es colaborador eficaz”

Por otro lado, el abogado Benji Espinoza dijo que el empresario Zamir Villaverde no es colaborador eficaz del Ministerio Público, de acuerdo con las declaraciones de su defensor legal Julio Rodríguez. Al respecto, señaló que si busca obtener ese beneficio, tendrá que corroborar todas sus declaraciones que comprometen al mandatario Pedro Castillo.

“Es importante establecer dos cosas. Su propio abogado Julio Rodríguez ha señalado que al día de hoy el señor Zamir Villaverde no es colaborador eficaz. Él está aspirando, pero finalmente puede, como no puede serlo, porque si no se corroboran todos sus dichos, sus señalamientos, no será (colaborador eficaz)”, dijo.

Asimismo, el letrado se refirió al testimonio de un supuesto colaborador eficaz, quien declaró que el exministro Juan Silva le iba a entregar S/ 50.000 de los S/ 100.000 como beneficio por la adjudicación de la obra Puente Tarata III (San Martín).

Benji Espinoza minimizó la acusación y mencionó que a Zamir Villaverde no le consta, de manera directa, que el referido dinero le fue entregado al jefe de Estado. En ese sentido, expresó que el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá que brindar explicaciones.

“Sobre el testimonio, no hay una prueba directa y concreta que vincule al presidente de la República . No es que al señor Zamir Villaverde le conste de manera directa y personal que el presidente de la República le ha pedido dinero, que ha solicitado dinero o que ha sido beneficiario de un celular”, manifestó.

“Lo que ha dicho es que (Juan) Silva le indicó que el dinero sería para el presidente, que son dos cosas distintas. Es muy importante poder diferenciar el hecho con lo que una persona dice que pasó. Finalmente, el señor Silva tendrá que dar las explicaciones que correspondan”, agregó.