¿Pedro Castillo se unirá a Voces del Cambio de Guillermo Bermejo? Esto respondió el congresista

El partido Voces del Cambio fue presentado esta tarde por el congresista Guillermo Bellido, su fundador y principal figura política. El congresista de Perú Democrático lideró una ceremonia en la que también se conoció al equipo que lo compone: el presidente de esta agrupación, Ronal Atencio, el secretario general, Jaime Laos, y el personero legal, Junior Velazco.

El exparlamentario de Perú Libre brindó un mensaje en el que destacó que el partido se diferenciará de otros “sectores de izquierda” al no enfocarse en una “democracia representativa, sino en una participativa”. Además, apuntó que impulsarán la conformación de una Asamblea Constituyente.

Tras sus palabras, la prensa le preguntó si se contemplaba la idea de invitar al presidente Pedro Castillo a unirse a este partido. Esto, debido a que el jefe de Estado, actualmente, no cuenta con una militancia, ya que renunció el último 1 de julio a Perú Libre, agrupación con la que llegó a Palacio.

Al respecto, Bellido reveló que pese a la cercanía que maneja con el mandatario, no se le ha comentado sobre la creación de Voces del Cambio. Asimismo, señaló que, debido a su cargo, Castillo Terrones no debería tener militancia, sino “dedicarse a gobernar por los 33 millones de peruanos”.

“A pesar de que yo tengo cercanía con el presidente, ni siquiera le habíamos comentado lo de (la creación del) grupo partidario, porque nuestro presidente está comprometido con sacar adelante al país. Creo que él no está en la posición de (tener) una militancia partidaria. Si me permiten la opinión, lo mejor que él puede hacer es no tener militancia hoy y dedicarse a gobernar por los 33 millones de peruanos”, sentenció el congresista.

Cabe precisar que la dimisión del presidente a Perú Libre ocurrió a pedido del propio partido, ya que consideraban que el comportamiento del mandatario habría ido en contra de los estatutos de la agrupación.