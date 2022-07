Pedro Castillo enfrentará protestas por toma de la Derrama Magisterial

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de la república, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) no tardó en lograr su inscripción en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fenate Perú fue fundado por Castillo en el 2017, y hasta el 2020, ocupó el cargo de secretario general.

La “movida estratégica” para la inscripción de la Fenatep dividió al sector magisterial, el cual tiene como organización más representativa al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Si bien ambos luchan por la situación de los docentes, los grupos tenían políticas distintas y permanecían confrontados hasta que se produce una nueva disposición del exintegrante del Fenatep: Pedro Castillo.

El mandatario publicó, el último viernes, el Decreto Supremo 022 que modifica de manera arbitraria los estatutos de la Derrama Magisterial, en la que se encuentra representada el CEN–Sutep. Lo preocupante de este DS obedece a que el nuevo Consejo Directivo estará representado por 13 personas, es decir, queda abierta la posibilidad que integrantes del Fenatep integren la dirección, y con ello tomen decisiones sobre los fondos de los docentes aportantes. Es decir, los fondos de la Derrama están en grave riesgo por esta intervención.

“Es un atentado”

“El presidente quiere cumplir con el Fenatep y liquidar a la Derrama Magisterial. Esta norma del gobierno es un atentado a la previsión social de los maestros, un atentado a una entidad privada y un atentado a los fondos de los maestros. Es una forma de apropiarse a la fuerza de todo lo que el magisterio ha venido construyendo”, dijo el presidente del directorio de la DM, Luis Espinoza Tarazona.

Espinoza indicó además que desde el directorio se impulsa una acción de amparo y acción popular como proceso constitucional para que la medida se resuelva en el Poder Judicial.

“Nosotros ya estamos trabajando en presentar acciones legales por la decisión arbitraria que está tomando Pedro Castillo. Aquí está en juego los fondos de los docentes así que iremos hasta las últimas consecuencias y defenderemos sus aportes”, expuso Espinoza.

A esta iniciativa se sumó el secretario general del Sutep, Lucio Castro, quien anunció protestas a nivel nacional y apoya presentar una demanda constitucional ante el Congreso. “Estamos convocando a una medida de protesta a nivel nacional. Castillo no respeta el derecho laboral. Nosotros no queremos que la Fenatep tenga intervención en nuestros fondos”.

Sesgo por la Fenatep

Otra de las voces autorizadas y que integró el Gobierno de Castillo es el exministro de Educación Juan Cadillo, quien en la actualidad es aportante a la DM. Consideró que el Minedu tiene cierto “sesgo” por la Fenatep ligada a Castillo. “Genera suspicacias, pues es la Derrama quien debería convocar a elecciones y no el Ministerio de Educación como lo dice el Decreto Supremo. En mi caso no he tenido ningún problema en los aportes”.

Lo cierto es que el círculo de Castillo siempre tuvo en mente modificar los reglamentos de la Derrama. Solo basta con revisar los proyectos de ley para darse cuenta que congresistas de la bancada del Bloque Magisterial, que también integraron Perú Libre, presentaron hasta siete iniciativas en la Comisión de Educación.

El congresista Esdras Medina, titular de la referida comisión, sostiene que los proyectos fueron rechazados en primera instancia. Destaca que los proyectos pretendían modificar la modalidad de retiro de los aportes de los docentes; sin embargo, un informe de la SBS concluyó inviable las propuestas.