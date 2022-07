Periodistas de América TV emiten pronunciamiento: No callaremos y seguiremos investigando

Este jueves 7 de julio, América Televisión cortó su señal en vivo para emitir un comunicado en respuesta al secuestro que sufrieron los periodistas de ”Cuarto poder” Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso a manos de los ronderos del distrito de Chadín, en la región de Cajamarca. El medio periodístico reafirmó su compromiso por continuar con las investigaciones que realizan sobre el presunto ofrecimiento de obras de saneamiento por parte de Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes, y cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Anoche, a esta hora, se le exigió a América Televisión interrumpir su programación para defender la vida de sus periodistas. Fuimos extorsionados por un grupo de ronderos que, abusando de su rol, secuestraron a un equipo periodístico de ‘Cuarto poder’ y para mantenerlos a salvo nos obligaron a transmitir en vivo la lectura de un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia periodística por corrupción. Este hecho, claramente, fue un acto de extorsión que no debe repetirse y que no avalaremos permaneciendo en silencio”, expresó el medio.

En este sentido, América hizo un llamado a que no se normalice el ataque a la prensa cuando esta se encuentra cumpliendo su labor: “En un país en el que impera el Estado de derecho y se respeta la libertad de información, la extorsión a un medio de comunicación es un delito que nos afecta a todos, que violenta nuestros derechos y libertades, y no debe ser aceptado ni normalizado. Ello solo muestra la vulnerabilidad a la que estamos sometidos todos los peruanos y no solo la prensa independiente que investiga y denuncia actos de corrupción. Como sociedad, no podemos normalizar la delincuencia y la violencia. Debemos reaccionar y reconducir nuestro país antes de que sea demasiado tarde, y defender nuestro estado libre y democrático”.

El hombre de prensa responsabilizó —este jueves 8— al presidente Pedro Castillo por respaldar a las rondas campesinas en tomar justicia por sus propias manos. Ante lo ocurrido, el Ministerio Público decidió abrir de oficio una investigación en la Fiscalía provincial de Bambamarca por los presuntos delitos contra la libertad (secuestro) y patrimonio (hurto) en agravio de los reporteros.

Finalmente, el canal señaló que a pesar de lo ocurrido seguirá investigando el caso sobre Yenifer Paredes y que este acto de secuestro no los silenciará como medio de comunicación: “Frente a ustedes, nuestros televidentes, y ante todo el país, los periodistas de América Televisión reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Esto nos impulsa a seguir investigando este caso y no callaremos, así como todo acto o decisión que atente contra los intereses del país, sin importar quién o quiénes estén involucrados”, señalaron.

Ministerio Público investigará secuestro

Este jueves 7 de julio, la Fiscalía provincial de Bambamarca anunció que abrió una investigación de oficio por el secuestro que sufrieron los periodistas de “Cuarto poder” Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso a manos de los ronderos del distrito de Chadín en la región de Cajamarca.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público comunicó que los agresores serán investigados por los delitos contra la libertad y patrimonio en agravio de los hombres de prensa.

“La Fiscalía provincial abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chadín en Cajamarca por el delito contra la libertad (secuestro) y el delito contra el patrimonio (hurto) en agravio de dos periodistas de ‘Cuarto poder’”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, invitar al ministro del Interior, Mariano González, para que explique el secuestro que vivió el equipo periodístico de “Cuarto poder”, el último miércoles 6 de julio, por parte de rondas campesinas de Cajamarca.