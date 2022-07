Castillo sobre denuncias en su contra: “Nos quieren involucrar en actos de corrupción que no tenemos”

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que existen detractores que pretenden involucrar a su Gobierno en actos de corrupción. El mandatario aseguró que en sus casi más de 11 meses en el cargo no se ha acercado a una empresa para pedirle dinero. Por el contrario, consideró que se trata de “falsas verdades” para ocultar la realidad de la nación.

“Hoy ha llegado el tiempo de revertir los derechos frustrados, postergados por años, por décadas. Nos quieren involucrar en actos de corrupción cuando no los tenemos . Once meses de Gobierno y quieren encontrar un indicio de que Pedro Castillo ha llamado a una empresa para decirle: ´Dame tanto´. Se montan falsas verdades cuando la verdad es que nuestros pueblos oriundos del país no tienen los recursos necesarios para sobrevivir”, dijo el jefe de Estado desde la ciudad de Cajamarca.

Asimismo, mencionó que hay una agenda aparte que busca distorsionar las acciones del Ejecutivo y evitar referirse a los derechos de los ciudadanos peruanos.