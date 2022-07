Alejandro Salas sobre Yenifer Paredes: “He visto a una ciudadana identificada con una localidad”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, intentó minimizar la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación preliminar contra Yenifer Paredes, hermana de la primera dama y cuñada del presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. El integrante del Ejecutivo aseguró que no vio nada incorrecto en el accionar de la joven al ofrecer obras de saneamiento en Chota.

“Lo que yo he visto con la cuñada es a una ciudadana identificada con una localidad, con un pueblo, y que quiere canalizar las obras de infraestructura que no tienen, como agua, luz, desagüe. No es una persona que está en Tumbes o Tacna, donde no pertenece, es una ciudadana en una localidad a la que pertenece y que averigua cuáles son los procedimientos o gestión para sacar eso adelante”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Alejandro Salas se pronunció en contra de que la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citara a Yenifer Paredes para miércoles 13 de julio: “Yo no veo nada incorrecto más allá que la intención de una ciudadana para poder decirle a sus conciudadanos ‘vamos a darte calidad de vida, déjame ayudarte en lo que pueda’”, agregó.

¿Qué se vio en el video en el que aparece Yenifer Paredes?

En el video se aprecia a Yenifer Paredes dialogando con pobladores de la comunidad de La Succha para informales que necesita censarlos porque el proyecto de su sector se encontraba aprobado. Este registro se habría grabado el 16 de setiembre del 2021.

Según el dominical, la cuñada del presidente Pedro Castillo tenía puesto un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., representado por Jhony Espino Lucana, quien registra cinco visitas a Palacio de Gobierno.

Asimismo, esta empresa ganó la buena pro de la obra de un millonario proyecto de recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa n° 220984 en la provincia de Cajatambo (Lima).