Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, podría ser investigada hasta por 3 delitos

La abrupta aparición de Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes, en la escena política podría traerle más de un dolor de cabeza luego de la difusión de un video —por el programa “Cuarto poder”— en el que se le aprecia ofreciendo obras de saneamiento en el distrito de San Miguel, en la región Cajamarca. Si bien no es funcionaria, su condición de familiar del jefe de Estado le podría significar ser investigada por el Ministerio Público hasta por tres presuntos delitos.

Ante este panorama, La República se contactó con el abogado especialista en derecho penal Andy Carrión, quien —tras analizar el caso— precisó que Yenifer Paredes podría ser investigada por los delitos de usurpación de funciones, tráfico de influencias y colusión; los cuales permiten —según el Código Procesal Penal— una sumatoria de delitos que pueden alcanzar hasta los 25 años de prisión efectiva.

“Tenemos que observar que esta persona no es funcionaria pública, ese es un primer punto importante. Al no ser funcionaria pública y actuar como si lo fuese, podría enmarcarse dentro del delito de usurpación de funciones al atribuirse facultades que no le competen”, declaró.

En este sentido, Andy Carrión advirtió que también se podría investigar a la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, por tráfico de influencias: “Esta intermediación (entre empresa y el Estado) sí podría constituir el delito de tráfico de influencias, puesto que, teniendo la condición de familiar de la primera dama y del presidente, estaría tratando de beneficiar al empresario”.

Asimismo, aplicaría el delito de colusión al haber presuntamente actuado como intermediaria entre funcionarios y una empresa: “También el delito de colusión, porque se circunscribe a una relación bilateral donde funcionarios públicos habrían favorecido a esta empresa y los intermediarios intervienen para que se puedan dar los contratos. En este caso, sí podría haber participado sin ser funcionaria pública”, expuso.

Jennifer Paredes se ha convertido en la persona más cercana al presidente de la República, Pedro Castillo, en estar presuntamente implicada en un delito. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Aplicaría la sumatoria de delitos hasta por 25 años

Según el Código Procesal Penal, de encontrarse culpable al investigado, estos tres delitos podrían ver sumadas sus penas hasta por 25 años de prisión efectiva: “Como estamos hablando de tres delitos: usurpación de funciones (hasta 12 años), tráfico de influencias (hasta seis años) y colusión (hasta cuatro años), estos podrían llegar a una sumatoria de delitos; y el Código Penal establece que la sumatoria puede llegar hasta los 25 años como máximo”, explicó Carrión.

El especialista en derecho penal también indico que no aplicaría el presunto delito de negociación incompatible porque este solo aplica a funcionarios, y no es el caso de Yenifer Paredes. Tampoco podría ser investigada por organización criminal, porque solo se ha dado cuenta de un solo hecho (en el reportaje de “Cuarto poder”), pero sí podría ser manejado como hipótesis en la Fiscalía de la Nación. Delito de corrupción tampoco, porque no se tiene indicio de que haya recibido dinero.

¿Qué se vio en el video en el que aparece Yenifer Paredes?

En el video se aprecia a Yenifer Paredes dialogando con pobladores de la comunidad de La Succha para informales que necesita censarlos porque el proyecto de su sector se encontraba aprobado. Este registro se habría grabado el 16 de setiembre de 2021.

Según el dominical, la cuñada del presidente Pedro Castillo tenía puesto un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., representado por Jhony Espino Lucana, quien registra cinco visitas a Palacio de Gobierno.

Asimismo, esta empresa ganó la buena pro de la obra de un millonario proyecto de recuperación de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa n.° 220984 de la provincia de Cajatambo (Lima).