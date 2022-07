César Tito Rojas: “Castillo tendrá sus razones para rodearse con gente de esa calaña”

Tito Rojas fue un aliado político de Pedro Castillo en la campaña electoral y sus batallas magisteriales. Desde Puno, el dirigente muestra su decepción que no significa alinearse con la ultraderecha.

¿El magisterio se siente bien representado con un maestro como Pedro Castillo, en la presidencia de la República?

Pedro Castillo, ha andado de acuerdo a sus propios intereses. Eso se evidencia ahora que es gobierno. Prácticamente ha sido rodeado y capturado por los caviares, la derecha y la ultraderecha . Pedro Castillo está supeditado a lo que la derecha pueda decidir. El magisterio no se siente tan representado por Castillo.

¿No solo Castillo está rodeado por los llamados caviares, sino también está jaqueado por sus presuntos actos de corrupción?

(…) L a derecha no ha dejado encaminar censuras e intenciones de vacancia desde que Pedro Castillo ganó las elecciones. Eso lo debilita. (…) Él tiene que responder por sus actos. Él no es un bebé que recién está empezando a caminar. Él tiene uso de razón y tiene que asumir sus [responsabilidades] [respecto] de las personas con quienes se ha rodeado. Nombró a Bruno Pacheco. Él no es dirigente. Castillo tendrá sus razones para rodearse con personajes de esta calaña.

¿Cuándo crítica al gobierno de Pedro Castillo, significa que le están dando la espalda en medio de la actual crisis política? Lo plantea porque el SUTEP, lo apoyó significativamente.

No se trata de dar la espalda. El pueblo es sabio. El respaldo a Pedro Castillo es en la medida que, como gobierno, asuma las demandas del pueblo. Si Castillo, dice no a la nacionalización de algunos recursos entonces qué perspectiva podríamos tener como pueblo. El pueblo lo ha elegido porque quiere cambios.

¿Pero usted siente que hay cambios?

No hay. Por eso este 25 y 26 de julio, a través de las organizaciones sociales, el magisterio, la Fenate Perú, marcharemos a la capital de la República. No para unirnos con la mafia de la derecha, ni para pedir vacancia o censura. Será para darle un sacudón a Pedro Castillo y decirle que el pueblo demanda nueva constitución, vía Asamblea Constituyente.

¿En la práctica me está diciendo que no quiere que se vaya el presidente, pero a la vez quieren algunos cambios?

Vamos a presionar, demandar, exigir. Pero no vamos a hacer bloque con la mafia de los partidos políticos de derecha. Nuevas elecciones le conviene sólo a la derecha.

¿Pedro Castillo renunció a la militancia de Perú Libre, cuál es su lectura sobre ello?

Perú Libre, entre comillas, se hace llamar un partido de izquierda. Lo que vemos es la pelea por la repartija de los ministerios. Vladimir Cerrón, al parecer, es poco lo que ha recibido en esta repartija. Ahora, [este panorama] no beneficia a Pedro Castillo. Ahora Perú Libre, hará bloque con la derecha. Ya hemos visto a Waldemar Cerrón abrazándose a María del Carmen Alva (presidenta del Congreso). Nada raro sería que estén cocinando un golpe de estado. ..

¿Usted apoyó a Pedro Castillo, ahora podría decir que fue un error?

Nosotros [el Sutep] no estamos porque Pedro Castillo, nos reconozca….

¿De sus palabras me da la impresión que el Sutep ya no será su defensor social y que Castillo resuelva sus promesas solo?

Cómo vamos decirle que está haciendo mal, o está traicionando a su pueblo, cuando no podemos ni siquiera acercarnos . El respaldo es en la medida que asuma las demandas de la ciudadanía. Como no lo hace tenemos que emplazarlo. Esa exigencia va a ser en las calles.

¿Mientras tanto seguirán impulsando la necesidad de un cambio de la constitución?

Sí. Y esa es una tarea prioritaria en este contexto. Si Bolivia, Chile, están dando cambios. El Perú tiene que dar ese paso.

¿Pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana con una nueva constitución….?

Es un proceso de construcción y no va ser de la noche a la mañana. Nosotros estamos contra la propuesta de Pedro Castillo, respecto a los integrantes de la Asamblea Constituyente, propuesta enviada al archivo. El pueblo organizado y sus auténticos representantes son los que debe integrar. Pero eso será un proceso.