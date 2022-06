Perú Libre ha pedido formalmente la renuncia del presidente Pedro Castillo a sus filas. Al cierre de esta nota, el mandatario aún no se pronunciaba. “En las próximas horas responderé”, dijo temprano. De no acatar la solicitud, Vladimir Cerrón, su líder, ya anunció la expulsión.

La salida de Carlos Palacios de la cartera de Energía y Minas fue la gota que derramó el vaso. “Estás rompiendo con el partido”, le advirtió Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, al mandatario, según cuenta una fuente de ese grupo político.

El 26 de mayo, horas antes de la censura a Betssy Chávez, fue la última reunión entre ambos. ‘Hildebrandt en sus trece’ informó que, en aquella cita, Cerrón le comunicó al presidente que su alianza llegaba a su fin. Castillo no parecía preocupado por quedarse sin el respaldo de los 16 congresistas de Perú Libre. Sin embargo, el encono de Cerrón puede llevar a Perú Libre a contar los votos fulminantes para el presidente. Según el semanario, en la última reunión del Comité Central del partido, Cerrón dijo que “Perú Libre será la bancada que defina si Pedro Castillo es vacado o no”.

No está lejos de la realidad: Si la derecha suma 70 votos para la vacancia, los 16 de Perú Libre terminarían de sacar a Castillo del sillón presidencial. “Si hay que vacarlo, hay que vacarlo”, admite un congresista de la bancada. No sorprende el tuit del 27 de mayo del perulibrista Richard Rojas: “En Perú Libre no se perdona la traición ni la deslealtad”.

En esa línea, la congresista Margot Palacios, en entrevista a Exitosa, acusó ayer a Castillo de usar su poder para quebrar al partido. “En un comunicado anterior del secretario nacional del partido, este señaló que varios congresistas de Perú Libre afirmaron que el presidente de la república les habría ofrecido algunos ministerios u otras cosas, pero con la condición de que ellos renunciaran a la bancada de Perú Libre”, dijo.

A prueba. Futuro de Castillo depende de Perú Libre. Censura o no de Senmache lo anticipará. Foto: John Reyes/La República

¿Estrategia electoral?

En tanto, según la politóloga Alexandra Ames, el rompimiento Cerrón-Castillo es, sobre todo, una estrategia electoral.

“Esta ruptura es más bien normativa y no necesariamente ideológica -dice la analista-. Si bien vemos que hay bancadas de Perú Libre que se han dividido, estas, de alguna manera, siguen apoyando temas vinculados al Ejecutivo. Esta ruptura es más estratégica tomando en cuenta que estamos a puertas de iniciar una campaña electoral”.

Ames refiere que, en regiones, las campañas remarcan los errores del gobierno nacional. Esto más el estallido de diversos conflictos sociales, donde se va identificando la poca capacidad del Ejecutivo para solucionarlos, le permitirán a los candidatos de Perú Libre usar el lema que suele ser el predominante al interior del país: el de criticar al gobierno nacional.

PUEDES VER: Congreso ahora apunta a un proceso de destitución de Pedro Castillo

“Y Perú Libre, que dice representar al pueblo y los intereses de los más pobres, tiene que seguir teniendo este lema de crítica. Si tenemos un presidente de la república con 70% de desaprobación, es bastante estratégico que su partido quiera deslindar de él”, explica la politóloga.

Lo cierto es que el presidente se va quedando solo. La única manera en que Castillo podría seguir contando con los votos de PL sería cederle una cartera. La única que le queda, la de Salud, depende absolutamente del premier Aníbal Torres.

La primera muestra de cómo se comportará la bancada hacia el gobierno se verá hoy cuando el pleno del Congreso discuta la moción de censura al ministro Dimitri Senmache.

“El ministro del Interior tiene un mes en el cargo. Acaba de exponer su política general de seguridad ciudadana para poder implementarla y tiene que ir al Congreso para ver si lo censuran o no. Apelo a los congresistas demócratas que quieren un país en democracia. No podemos confundir el rol de un Congreso fiscalizador con el rol de un Congreso inquisidor. Es importante que prime la responsabilidad. Senmache con un brazo está trabajando y con otro se está defendiendo”, dijo el ministro de Cultura, Alejandro Salas.

La palabra

Alexandra Ames, politóloga

“Tenemos un presidente de la república que se va quedando solo y ya sabemos, por la historia reciente, lo compleja que puede ser esta situación para el presidente. Pero no considero que esto pueda sumar votos para la vacancia”.