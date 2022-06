Pedro Castillo asegura que subida de productos de primera necesidad no es culpa de su Gobierno

El presidente de la república, Pedro Castillo, sostuvo este martes 28 de junio que el alza de precios de los productos de primera necesidad, así como la escasez de fertilizantes, no son culpa de su actual Gobierno. El anuncio lo realizó durante un encuentro que sostuvo con organizaciones sociales del distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica.

“ El costo del pollo, el costo del pan, el costo de productos de primera necesidad, la carencia de fertilizantes, ¿es culpa de este Gobierno? ¿Es culpa de este régimen? No, es por no haber mirado el país, es por no haber mirado hace mucho tiempo los recursos que tiene el Perú ”, dijo Pedro Castillo.

En esa crítica añadió: “Mientras nosotros estamos en esta plaza, ¿cuánta riqueza se está llevando en este momento fuera del país? Así como ha subido el pan, el pollo, el combustible, así como han subido los fertilizantes, también subió el precio de los minerales y de los recursos que tiene el país ”.

Pedro Castillo en su discurso pidió al Congreso de la República dejar las “fricciones” y trabajar de forma articulada por el bienestar de la población.

“Desde esta plaza invoco al Congreso de la República para que de una vez por todas permita que se cobre un impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras y otras empresas (….) Con mayores recursos podemos dar prioridad a una carretera, un hospital y una universidad que el pueblo demanda”, remarcó.

Se defiende

Pese a la investigación que afronta en la actualidad por las pruebas que viene sustentando la colaboradora eficaz Karelim López ante el Ministerio Público, el jefe de Estado aseveró desde Huancavelica que durante los 11 meses que lleva su Gobierno no se le ha podido demostrar índices de corrupción.

“Quieren encontrarle al presidente alguna prueba donde ordena que se le dé tanto a una empresa o una llamada telefónica con un ministro diciéndole que lo pone en el cargo, pero no hay ninguna evidencia; los que están acostumbrados a eso nos quieren poner en el mismo saco”, sentenció.

Aníbal Torres considera que Fiscalización perdió toda legitimidad para interrogar al presidente

Durante su visita a Cusco, el primer ministro se refirió a la negativa del presidente de recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre el caso Sarratea. Torres fue enfático en señalar que el grupo de trabajo presidido por Héctor Ventura adelantó opinión sin siquiera haber tomado las declaraciones de Castillo.

“El presidente (Pedro Castillo) pidió declarar, pero el presidente de la comisión dice que ya tienen el asunto decidido. Entonces, ¿con qué objeto van a solicitar que el presidente declare? La comisión (de Fiscalización) ya perdió toda legitimidad para interrogar al presidente, seamos honestos”, expresó el titular de la PCM.