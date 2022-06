Eloy Espinoza Saldaña: “Ir a Huancavelica solo lo liberó de un mal rato”

Eloy Espinoza-Saldaña, exmiembro del Tribunal Constitucional, comenta sobre la estrategia jurídica de la defensa del presidente Pedro Castillo. Señala que no debió ir donde el juez supremo y dejar la puerta abierta para recibir al Congreso. Anota que el no recibir a la Comisión de Fiscalización, podría ocasionar un juicio político al mandatario.

¿La Comisión de Fiscalización puede investigar al presidente de la República?

La Comisión de Fiscalización puede pedir competencia de investigación para hacer su informe. El que el presidente Castillo no haya ido a la reunión y haya preferido ir a Huancavelica no lo libra de la determinación que puede hacer el Congreso de responsabilidades para él. Su inasistencia de lo único que lo ha liberado es de un mal rato de una comisión que le puede hacer preguntas incómodas.

¿Qué le parece la estrategia de la defensa del mandatario?

Es muy clara, se ha tenido que tragar sin querer lo del Ministerio Público y no quiere tragarse lo del Congreso. Entonces le dice: “Vaya, presidente, a Huancavelica a presentar cualquier cosa”. Pero lo cierto es que el Congreso también tiene capacidad de interrogar a cualquier alto funcionario, y si no le hacen caso, lo que va a jugar es el mecanismo del juicio político.

¿La defensa se ha enredado en su estrategia?

Teniendo al Ministerio Público que se ha metido, teniendo un Congreso donde el presidente tiene una composición minoritaria, no sé hasta qué punto la estrategia jurídica del abogado del presidente se sostiene. Pero si hay una comisión a la que no se le está haciendo caso cuando ya tiene atribuciones de comisión investigadora, y hay un Congreso donde se tiene minoría, entonces el asunto es de pronóstico reservado.

Podría haber juicio político.

Lo lógico sería que en un contexto en que el presidente no ha recibido a la comisión, el Congreso le haga un trámite inmediato para que el Pleno vea la situación del presidente y el trámite de juicio político se pase rápidamente, al considerar que hay una infracción constitucional por no haber atendido al Congreso que estaba en función de sus labores.

El caso se llevaría al Pleno, entonces.

Teóricamente es un tema que se puede llevar al Pleno.

El abogado dice que habrá verdad pero no circo.

Nadie quiere hacer un circo, pero hay que ser muy claro en la posición. Si se considera que el Congreso es competente, entonces se somete a los interrogatorios del Congreso. Ahora, si se considera que esto se puede ver en escenario judicial o fiscal, entonces se somete a eso. Lo que no se puede hacer es ir donde el juez supremo y después dejar la puerta abierta como para recibir al Congreso, porque se está abriendo en dos frentes y es difícil pelear en dos batallas.

¿Qué hubiera recomendado usted?

No hubiera recomendado estar jugando un partido en dos canchas. Lo que hubiera hecho desde el principio es decir: “miren, señores del Congreso, muy interesante su preocupación, pero esta preocupación ya fue judicializada. Mi cliente no puede estar declarando sobre el mismo tema dos veces”. Entonces, si no se le dice a la comisión que no investigue, ella va a investigar, es lógico.