Benji Espinoza sobre Pedro Castillo: “No puede ser acusado constitucionalmente porque no puede ser investigado”

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que su defendido no puede ser acusado constitucionalmente por no recibir a la Comisión de Fiscalización el último lunes 27 de junio, debido a que el artículo 117 de la Constitución lo ampara e impide que el jefe de Estado sea investigado, salvo en contadas excepciones. El jurista señaló que el artículo 97 de la Carta Magna, el cual indica la obligatoriedad de comparecer ante cualquier comisión congresal, debe leerse en conjunto con el que impide que el mandatario sea materia de investigación.

“No puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales”, dijo Espinoza en diálogo con La República.

PUEDES VER: Pedro Castillo podría ser acusado constitucionalmente por no responder ante Comisión de Fiscalización

No obstante, algunos constitucionalistas, ente ellos Omar Cairo, sostienen que la obligación de comparecer ante los grupos de trabajo parlamentarios no exonera a funcionarios de altos cargos, ni siquiera al presidente de la República.