Presidente Pedro Castillo no recibirá a la Comisión de Fiscalización en Palacio

El presidente de la República, Pedro Castillo, decidió no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso en Palacio de Gobierno este lunes 27 de junio, como se tenía previsto tras la reprogramación de la cita. Esto pese a que días antes había anunciado su disposición a colaborar con las investigaciones.

La decisión fue adoptada luego de la recomendación que le hizo su abogado Benji Espinoza, quien consideró que lo mejor para el jefe de Estado era no recibir al grupo parlamentario presidido por el parlamentario Héctor Ventura de Fuerza Popular.

“Lo que he recomendado al presidente (Pedro Castillo) es que no se reciba a la Comisión de Fiscalización porque no garantiza el debido proceso. No actúa con justicia, sino con ajusticiamiento. Esta es la razón por la que estoy dando la recomendación”, declaró en la noche previa al lunes 27.

