Fiscalización entregará el jueves 30 de junio informe final sin testimonio de Pedro Castillo

El presidente de la República, Pedro Castillo, pudo evadir —este lunes 27— el interrogatorio que tenía programado la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero no podrá evitar que el informe final, producto de las investigaciones, se presente este jueves 30 de junio. Los integrantes del grupo parlamentario llegaron hasta las puertas de Palacio de Gobierno para generar mayor notoriedad a la decisión del jefe de Estado de no colaborar —mediante sus testimonios— con el Parlamento a esclarecer lo ocurrido en el caso Sarratea.

Tras meses de trabajo, el congresista de Fuerza Popular y miembro titular de la Comisión de Fiscalización, Arturo Alegría, confirmó en diálogo con La República que se tiene pensado programar para el jueves 30 de junio la entrega del informe final, el cual —ante las dificultades puestas desde Palacio de Gobierno— no contendría el testimonio del jefe de Estado, pieza central de la investigación.

“Al ser feriado (miércoles 27), entiendo que lo están programando para el día jueves (30 de junio). (…) Esperemos a ver cuáles son las conclusiones, esperemos que el informe contenga gran parte de las declaraciones que hemos venido recogiendo durante las últimas semanas de trabajo. La objetividad con la que va a ser presentado este informe no deja dudas, lamentamos que (Pedro Castillo) no haya respondido porque era una oportunidad que tenía el presidente para dilucidar la dudas sobre él”, declaró a este medio.

Comisión de Fiscalización llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro Castillo, pero no pudieron ingresar. Fotos: Gerardo Marín / La República

Comisión de Fiscalización no solicitaría una ampliación

La Comisión de Fiscalización y Contraloría ya recibió en mayo una ampliación de 30 días hábiles para continuar investigando sobre los presuntos hechos ilícitos cometidos durante el Gobierno del presidente Pedro Castillo, vinculados al ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y a la lobbista Karelim López, así como a los casos Sarratea, Puente Tarata y presiones en la Sunat y las Fuerzas Armadas.

Este grupo parlamentario hacía pesquisas a los exministros Juan Silva Villegas (MTC) y Juan Carrasco Millones (Interior y Defensa). También a Bruno Pacheco, la lobbista Karelim López, el sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo, Silvia Barrera, Segundo Sánchez Sánchez y Zamir Villaverde.

A interpretación de Arturo Alegría, ya no se tendría que solicitar más tiempo para recoger el testimonio del jefe de Estado. “Considero que no habría necesidad de hacer una ampliación de plazo de la comisión porque ya se han recabado todos los testimonios necesarios. El único que faltaba era el del presidente y lamentablemente no podemos prolongar más la existencia de una comisión si es que el mandatario no tiene la intención de declarar”, agregó.

¿Qué podría decir el informe final?

Para solicitar —en mayo— la ampliación de 30 días hábiles, la Comisión de Fiscalización presentó un preinforme en el que señaló que durante los meses de trabajo se logró recabar información sobre las presuntas irregularidades en la licitación de obras en el Ministerio de Transportes, vinculaciones con empresas chinas, visitas a Palacio de Gobierno y a la vivienda ubicada en el Pasaje Sarratea de Breña, entre otros hechos irregulares que se habrían cometido en el actual Gobierno.