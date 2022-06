Comisión de Fiscalización evaluaría citar “de grado o fuerza” a Pedro Castillo tras no declarar

El presidente de la República, Pedro Castillo, no acudió a la citación programada para este lunes 27 de junio con los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso. El mandatario, mediante su abogado, Benji Espinoza, confirmó que no recibiría al grupo de trabajo en Palacio de Gobierno, tal como estaba programado en la agenda congresal.

Tras no poder ingresar a Palacio de Gobierno, la integrante de la comisión y legisladora de Fuerza Popular Martha Moyano explicó que Castillo Terrones podría ser citado “de grado o fuerza” a declarar. No obstante, mencionó que no se tomó esta decisión por “el respeto a su investidura” como jefe de Estado .

“Lo que dice el reglamento es que la Comisión de Fiscalización tiene la prerrogativa de citar de grado o fuerza (a Pedro Castillo). En la comisión no tomamos esa decisión porque respetamos la investidura presidencial. Sin embargo, sí correspondería una citación de grado o fuerza mediante un juez. Vamos a evaluar (esta medida ),ya que el plazo para nosotros se vence también”, manifestó al canal del Congreso.

Más temprano, Héctor Ventura, titular de la comisión, adelantó a La República que “se tomarían las acciones pertinentes” en caso Pedro Castillo persista con no responder a las preguntas del grupo parlamentario.

“ Estaríamos tomando las acciones pertinentes (si el presidente no declara) (…) Eso sí, no aceptaremos ninguna respuesta por escrito, porque no hay ninguna norma que nosotros le enviamos las preguntas”, declaró a esta redacción.

Por otra parte, el legislador fujimorista Arturo Alegría se mostró en desacuerdo con la dicho por Moyano , ya que resaltó que el plazo para el informe final vence este jueves 30 de junio.