César Hildebrandt: “Castillo ha demostrado ser consistentemente incompetente”

El periodista César Hildebrandt cuestionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda mejorar el rumbo de su Gobierno, ya que ha demostrado durante casi un año de gestión que no está preparado para liderar el país.

“¿Podrá remontar? Lo dudo, porque nadie puede por arte de magia ser otra persona. Castillo ha demostrado ser consistentemente incompetente en todos los aspectos ”, manifestó en el último episodio de su podcast.

En ese sentido, dijo que uno de los graves problemas del Perú está en no tener claro hasta cuándo Castillo Terrones luchará por mantenerse en el poder pese a no estar teniendo un óptimo desempeño.

“Hay un gran dilema en el Perú que consiste en saber cuándo saldrá Castillo, cuándo nos libraremos de este Gobierno, si es que Castillo mantiene su ineptitud”, añadió.

En otro momento, en relación a los anuncios que el jefe de Estado haría durante su discurso de 28 de julio, Hildebrandt señaló que, según un columnista, podría decir que reformulará el Gobierno para que este sea de centro y así lograr mejores consensos. En ese sentido, señaló que “ya está en el centro y, sin embargo, no hay Gobierno” .

PUEDES VER: Pedro Castillo y Francisco Sagasti se reunieron en Palacio en noviembre de 2021 sin registrar visita

Posibles revelaciones en 28 de julio

El periodista se refirió sobre diversas posibilidades de las “sorpresas” que daría el mandatario Pedro Castillo durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias. Al mencionar que sería viable el anuncio de la ruptura total con Perú Libre y su líder, Vladimir Cerrón, Hildebrandt precisó que no le creería pese a que no sería una revelación de peso.

“(Podría anunciar) que quiere un Gobierno de centro, que va a convocar a fuerzas democráticas y que se desvincula de (Vladimir) Cerrón y Perú Libre. Yo no le creo una sola palabra; si lo anuncia, será un compromiso más de esos que puede abandonar en cualquier momento”, aseveró.