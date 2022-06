Pedro Castillo EN VIVO: presidente no recibirá a Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno

La Comisión de Fiscalización del Congreso asistirá este lunes 27 junio a la sede de Palacio de Gobierno para interrogar por primera vez al presidente de la República, Pedro Castillo, por el caso Sarratea, así como sus presuntos vínculos que mantuvo con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva, la colaboradora eficaz Karelim López, el empresario Zamir Villaverde y su sobrino Fray Vásquez, investigados por integrar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En esta ocasión, el jefe de Estado recibirá a miembros del Congreso en calidad de investigado luego haber declinado las tres invitaciones cuando era testigo.

Agenda de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Héctor Ventura adelantó que las investigaciones realizadas contra el presidente, Pedro Castillo, conllevan a una presunta participación en actos de corrupción en ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas, licitaciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y direccionamiento en la buena pro del Caso Puente Tarata III.

Sin embargo, Benji Espinoza, abogado del presidente, indicó el último domingo que le ha recomendado al mandatario no recibir a la Comisión de Fiscalización este lunes 27 de junio en Palacio de Gobierno. El letrado dijo, en declaraciones para “Punto final”, que espera que dicho pedido sea tomado en cuenta.

“ Lo que he recomendado al presidente (Pedro Castillo) es que no se reciba a la Comisión de Fiscalización porque no garantiza el debido proceso. No actúa con justicia, sino con ajusticiamiento. Esta es la razón por la que estoy dando la recomendación ”, afirmó.

Pedro Castillo mantiene investigación

Actualmente, el mandatario sigue con investigación vigente luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria declarara infundada el recurso de tutela de derechos que planteó el mandatario para hacer prevalecer el artículo 117 de la Constitución y anular la investigación en su contra.

Esto en el marco de la investigación que inició el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al cambiar años de jurisprudencia contraria a investigar a un presidente, proceso que ahora deberá ser continuado por la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides.