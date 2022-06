Pedro Castillo: Benji Espinoza recomienda no recibir en Palacio a la Comisión de Fiscalización

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro castillo, indicó que le ha recomendado al mandatario no recibir a la Comisión de Fiscalización este lunes 27 de junio en Palacio de Gobierno. El letrado dijo, en declaraciones para “Punto final”, que espera que dicho pedido sea tomado en cuenta.

“Lo que he recomendado al presidente (Pedro Castillo) es que no se reciba a la Comisión de Fiscalización porque no garantiza el debido proceso. No actúa con justicia, sino con ajusticiamiento. Esta es la razón por la que estoy dando la recomendación”, afirmó.

“Se verá si es que el presidente atiende mi pedido, entonces habrá que comunicar para que la comisión no vaya. Creo que mi pedido será atendido, el mandatario escucha recomendaciones de su defensa”, añadió Benji Espinoza.

El abogado consideró que existe una persecución múltiple contra Castillo por parte del Ministerio Público y el Congreso de la República ante los presuntos casos de corrupción que lo sindican.

“Hay que ser claros, el presidente ya está sometido a una investigación y la propia comisión, cuando lo cita al presidente, dice que los casos que investigan ya son de conocimiento de la Fiscalía. En otras palabras, hay una persecución. El artículo 139 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ni interferir en el ejercicio de sus funciones”, sentenció.

Este lunes 27, el mencionado grupo de trabajo parlamentario interrogará al jefe de Estado por sus acciones y silencios en casos como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sarratea, y la fuga de su sobrino Fray Vásquez, así como sus vínculos con Bruno Pacheco, Karelim López, el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde.