Pedro Castillo EN VIVO: fiscal Luz Taquire interrogó al presidente

Juan Silva niega intención de fugarse del país

Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, rechazó las versiones de una supuesta fuga del país luego de que la Fiscalía solicitara 36 meses de impedimento de salida del país.

"Para nada. Más bien he salido a las 5:30 p. m. de la Fiscalía haciendo mi declaración y tratando de ejercer mi defensa. En ese evento yo vengo de firmar un acta de allanamiento y acepto las medidas restrictivas porque yo quiero que se aclare este tema y se encuentren a los culpables. Estoy en el Perú y tengo una cita para el día 2 con el Ministerio Público. Yo estoy en Lima trabajando, no tengo por qué irme no le debo nada a nadie, simplemente todo esto es mediático, una cuestión política", aseveró en exclusiva para "Todo se Sabe" de RPP.