Pedro Castillo EN VIVO: presidente habría incumplido compromisos de la Proclama Ciudadana

El presidente del Perú, Pedro Castillo, viene siendo criticado porque no habría cumplido la mayoría de los acuerdos de la Proclama Ciudadana, suscrita durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. La plataforma Vigilantes señaló “alertas en 10 de los 12 compromisos, así como en el 71% de los 45 indicadores de seguimiento”.

Castillo Terrones y el jefe del gabinete, Aníbal Torres, defendieron la necesidad de las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros. “Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a la sociedad civil, a los dirigentes, padres de familia, autoridades”, aseguró el mandatario. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, había afirmado que se trataba de propaganda para el Gobierno. “Llevan su portátil... llevan a la gente que solo ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos”, señaló en RPP.

Castillo recibirá al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

El presidente peruano, Pedro Castillo, sostendrá una reunión con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villaroel, este jueves 19 de mayo. La cita está pactada para las 8.30 a. m. en Palacio de Gobierno. También estarán presentes los ministros de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, y de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Daniel Abugattás reveló que Castillo le ofreció ser jefe del gabinete

El excongresista Daniel Abugattás reveló que el presidente Pedro Castillo lo invitó a ser jefe del gabinete cuando Mirtha Vásquez ocupaba este cargo. Sin embargo, pese a dar venia, no obtuvo mayor respuesta del mandatario. “Sí acepté el premierato cuando me lo ofreció, pero nunca más me llamó, creo que se prefirió a (Héctor) Valer”, sostuvo en una entrevista con RPP.

Tiempo antes, cuando Castillo Terrones era candidato, también buscaron al exlegislador para unirse al equipo de Perú Libre. “Me hicieron saber durante la segunda campaña que me estaba buscando. No tenía ningún interés en participar. No estaba en condiciones de salud para hacerlo, ni tampoco veía intenciones y un entorno serio para que valga la pena”, declaró.

En el plano económico, el precio del dólar en Perú cerró en alza este miércoles 18 de mayo con S/ 3,7730, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El Gobierno podría enfrentar una crisis de seguridad alimentaria por la escasez de fertilizantes. Este problema afectaría a 15,5 millones de peruanos, alertó la representante de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú, Mariana Escobar.

A cuatro meses del derrame de petróleo que originó Repsol en el mar frente a Ventanilla, las autoridades peruanas se mantienen alerta porque Giácomo Pisani, el capitán del buque Mare Doricum que descargaba el crudo, se fue del país. Esto pese a que tenía impedimento de salida ordenado por el Poder Judicial. Frente a ello, el Ministerio Público ha pedido que se inicie el proceso de extradición del marino italiano.