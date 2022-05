Pedro Castillo EN VIVO: Pleno designará hoy a los miembros del Tribunal Constitucional

Continúa la polémica alrededor de las acusaciones de presunto plagio de la tesis del jefe de Estado, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes. La legisladora de Avanza País, Norma Yarrow, solicitó a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso la presencia de Lilia Paredes en el pleno para responder sobre estas denuncias.

Además, de los tres especialistas que validaron el trabajo de campo solo uno figura correctamente en la Reniec: Gerardo Gaitán. No obstante, el docente negó haber asesorado la tesis de maestría, lo que complicaría su situación del mandatario: “Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso. El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia”, afirmó Gaitán.

A esto se suman nuevas revelaciones: Karelim López, la aspirante a colaboradora eficaz, denunció ante el despacho de la fiscal provincial Luz Taquire que Lilia Paredes y Pedro Castillo habrían conseguido su maestría tras un pacto con César Acuña, líder de APP y fundador de la UCV.

No obstante, Acuña negó rotundamente haber negociado con el jefe de Estado e indicó que presentará una denuncia contra Karelim López por difamación. Igualmente agregó que no conocía a Castillo antes de que asumiera la presidencia, por lo que, lo que declaró la aspirante a colaboradora eficaz sería falso y solo buscaría desprestigiar a la entidad educativa a su cargo.

Últimas noticias de Pedro Castillo hoy martes 10 de mayo de 2022

En Vivo: últimas noticias de Pedro Castillo hoy, martes 10 de mayo de 2022 08:54 ministro de Economía participa en Simposium Internacional Óscar Graham, ministro de Economía, participa en Simposium Internacional: Oro, Plata y Cobre.. 08:34 Wilmar Elera sobre candidatos al Tribunal Constitucional: "Estos son los 6 mejores magistrados que tenemos en el Perú El congresista de Somos Perú y secretario de la Comisión Especial para la Elección de los Nuevos Miembros del Tribunal Constitucional , se pronunció sobre la elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional que se llevará a cabo el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. “Estos seis son a los que mañana se les va a dar el voto político y esperamos que, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política, puedan ser elegidos con 87 votos. (…) Espero que el Parlamento, los 130 congresistas, puedan apoyar y lograr más de 87 votos, porque es lo mejor que tenemos en la vitrina en cuanto a derecho constitucional”, declaró a Canal N. 08:23 Pleno del Congreso designará hoy a magistrados del Tribunal Constitucional Hoy el Pleno del Congreso elegirá a magistrados del Tribunal Constitucional. Los candidatos a dicho cargo, requieren de 87 votos de la representación nacional para ser nombrados. Actualmente, cinco de los seis magistrados que integran en pleno del TC se encuentran en su mandato vencido.

¿Quiénes conforman el gabinete de Pedro Castillo actualmente?