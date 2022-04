Pedro Castillo EN VIVO: mandatario llegó anoche al Perú, tras incidente con su vuelo

El presidente del Perú, Pedro Castillo, participó del XIV Gabinete Binacional con Ecuador el viernes 29 de abril, donde sostuvo una reunión con su homólogo del norte, Guillermo Lasso. Este sábado 30 de abril, el Consejo de Ministros, liderado por Aníbal Torres, se trasladará a la ciudad de Espinar (Cusco) para coordinar sobre los acuerdos que tomó el Estado en 2019. No se ha confirmado si el mandatario estará presente en la cita.

El viernes 29 de abril, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, retiró su firma del proyecto de reforma constitucional que busca recortar el mandatato del presidente y congresistas , a fin de adelantar las elecciones general. Pasión Dávila, integrante del grupo parlamentario oficialista y autor de la inciativa, no descartó renunciar a su bancada tras no encontrar apoyo en la propuesta. “Lo que sí me sorprende es la postura de los congresistas (Cerrón, Palacios y Robles) en abandonar el proyecto de adelanto de elecciones”, señaló el legislador a La República.

Con respecto a la pandemia por COVID-19 en el Perú, se prevé que unas 300.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer vencerán este sábado 30 de abril. La Contraloría comprobó que había más de un millón de inmunizantes en los almacenes del Ministerio de Salud, EsSalud y las direcciones regionales de salud. La mayoría de las regiones con más dosis por vencer son, a la vez, las que tienen las menores tasas de vacunación: Arequipa, Puno, Lambayeque, Cusco, Ica, La Libertad, Junín, Cajamarca, Huánuco y Loreto.

En el plano económico, la congresista Patricia Chirinos busca derogar una norma del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sobre producción de leche. El Decreto Supremo N° 004-2022-Midagri dispone que la leche evaporada solo podrá ser elaborada con leche fresca. Según la legisladora de Avanza País, esta normativa degrada el nivel de la leche, al hacerla “más aguada”, y por ello no aportaría “los nutrientes necesarios”.