Pedro Castillo EN VIVO: Elvia Barrios pide al mandatario la reunión del Consejo de Estado

Aníbal Torres sobre declaraciones contra Pedro Barreto: “Es un dicho popular”

Ayer por la tarde, en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, Aníbal Torres trató de minimizar su agravio al arzobispo de Huancayo y dijo que no había tenido la intención de insultarlo, que lo expresado era “un dicho popular”.

“En una entrevista que me hicieron no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido, pero no con ánimo de ofender”, respondió.