Pedro Castillo EN VIVO: presidente asegura que irá al Congreso el lunes 28

El presidente de la República, Pedro Castillo se encuentra en el octavo mes de su gestión desde que asumió el cargo el 28 de julio del 2021. El jefe de Estado se encuentra inmerso en un proceso de un segundo intento de vacancia luego de que el pasado 14 de marzo el Congreso aprobara con 76 votos la admisión de esta moción, la cuál se discutirá en Pleno este 28 de marzo.

En una visita a instituciones educativas en Lurigancho-Chosica declaró que el acudirá al Congreso a responder sobre lo que le incriminan. “Yo tengo que irme a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro por este país, a la punta del cerro iré. Si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robar ningún centavo a este país y por eso el pueblo necesita que nos ordenemos”, afirmó Pedro Castillo tras ser consultado por los medios de prensa.

Asimismo, en el plano social, el mandatario anunció que el proyecto de ley sobre el acceso libre y gratuito a las universidades ya está elaborado. “El gabinete tiene listo el proyecto de ley para dirigirse al Congreso de la República; para que nuestros hijos que terminan la secundaria tengan la oportunidad del acceso libre a las universidades del país”, resaltó.

Por otro lado, en lo económico, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el sector servicios creció 4,3% en enero del 2022 respecto al mismo periodo del año pasado, respaldado por los rubros alojamiento y restaurantes, los cuales se beneficiaron con la reducción del toque de queda y la ampliación de aforos.