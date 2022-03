Pedro Castillo EN VIVO: Ejecutivo encarga del despacho presidencial a Dina Boluarte

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República el 28 de julio de 2021. En estos meses de gestión, el mandatario ha afrontado un intento de vacancia que finalmente no prosperó. Por otro lado, el 8 de febrero de 2022 juró su cuarto gabinete ministerial con Aníbal Torres como primer ministro. Recientemente el 8 de marzo, el Congreso decidió aprobar el voto de confianza en favor de los integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

De otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien cumplió 100 años de fundación el pasado 9 de marzo, cerró el tipo de cambio en S/ 3.728. Debido a esta fecha conmemorativa por su centenario, la entidad ha puesto en circulación una nueva moneda de S/1 alusiva a la celebración.

Por su parte, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que durante el 2021 se movilizaron 110 802 662 toneladas métricas de carga en todos los puertos del país, siendo el Callao quien sigue liderando el movimiento de carga por sexto año consecutivo, seguido por el Terminal Shougang Hierro Perú, en Ica.

En tanto, se ha registrado un descenso de fallecidos en los últimos días en La Libertad; no obstante, según el Comando Regional COVID-19, esto no significa que se haya terminado la pandemia. Respecto a la estrategia educativa a distancia Aprendo en casa, que se creó a raíz de la llegada del coronavirus, el ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó que“ no ha significado mucho para el aprendizaje de los niños y adolescentes del Perú”.