Pedro Castillo EN VIVO: Se discutirá voto de confianza hoy, 8 de marzo

El presidente de la República, Pedro Castillo, se encamina al octavo mes de su gestión desde que juró el 28 de julio de 2021. La oposición congresal intentó plantear una moción de vacancia, pero esta no fue siquiera admitida para su debate. En lo que va de su mandato, el jefe de Estado peruano ha nombrado a cuatro gabinetes. El último lo preside quien fue su asesor legal en la segunda vuelta presidencial: Aníbal Torres.

Dentro del marco económico, Osinergmin presentó el último lunes los precios de referencia de los combustibles derivados del Petróleo en Perú con una notoria alza, producto de la guerra que sostienen Rusia y Ucrania. Esta semana, el crudo pasó la barrera de los US$ 120 por barril (rondaba US$ 100 hace unos días, y antes de la pandemia no más de US$ 70), por lo que el próximo lunes 14 los precios de referencia deberían subir aún más.

Por su parte, el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, estima que la tercera ola de la COVID-19 en el país concluiría a finales de marzo.