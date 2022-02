Pedro Castillo EN VIVO: Gobierno dispondrá de aviones para evacuar a compatriotas en Ucrania

Pedro Castillo, presidente de la república, asumió el cargo el 28 de julio del 2021. En lo que va de sus siete meses de gobierno ha afrontado un intento de vacancia que finalmente no fue admitido por el Congreso con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones. Asimismo, el último 8 de febrero juramentó su cuarto gabinete ministerial , ahora liderado por Aníbal Torres tras la renuncia de Mirtha Vásquez.

En esa línea, el nombrado gabinete deberá exponer sus propuestas de Gobierno y solicitar la cuestión de confianza al Congreso el martes 8 de marzo a las 4.00 p. m.,según ha programado la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

En el plano internacional, el jefe de Estado se pronunció sobre la situación que atraviesa Ucrania, que sufrió ataques por parte de tropas militares rusas. Esto luego de que el último miércoles 23 de febrero (jueves 24 en Rusia) Vladimir Putin llevará a cabo una operación militar en territorio ucraniano. Castillo llamó a que los conflictos se solucionen en un “marco diplomático”.

“Desde este espacio, creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se inviertan en balas, que no se inviertan municiones, que se inviertan sentándonos a conversar para atacar a estos enemigos comunes que tenemos en todo el mundo. Estos enemigos como son la pobreza, la desigualdad, las enfermedades”, sostuvo el mandatario durante la presentación de los logros de exportaciones del 2021 en el Centro de Convenciones, en San Borja.

Por otro lado, a nivel legislativo, 19 congresistas de los partidos políticos de Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú y los no agrupados del Partido Morado presentaron una nueva moción de interpelación contra Hernán Condori, actual ministro de Salud. Según señalan el nuevo titular de Salud no sería idóneo para el cargo, pues tiene una investigación fiscal en curso, promocionó productos sin sustento científico y ejerció una especialidad médica que no le correspondía. Anteriormente, otro grupo de parlamentarios también había presentado otra moción de interpelación contra el ministro.

De igual forma, a nivel económico, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), cerró ayer, jueves 24 de febrero, a la baja con 13 indicadores en rojo. Además, registró un retroceso de -1,22%% y se ubicó en 23,104.55 puntos en el índice S&P/BVL Perú General. En esa línea, en el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado local, se tuvo una pérdida de -0,61% y terminó en 609.87 unidades.