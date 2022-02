Pedro Castillo EN VIVO: Congreso programó presentación del gabinete Torres para las 4.00 p. m. del 8 de marzo

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se refirió al hostigamiento del que fue víctima este martes Jaime Chincha por parte de La Resistencia, grupo de extrema derecha vinculado al fujimorismo que llegó a los exteriores del domicilio del periodista para generar disturbios.

“A través de la Policía, nosotros tomamos las acciones sobre el particular. Él ha presentado su denuncia y nosotros tomaremos acciones a través de una unidad especializada (de la PNP) para determinar (alguna responsabilidad), porque no se puede permitir esto a ninguna persona. Todos tienen el derecho a ser respetados y no se puede permitir que vayan a hacer este tipo de amenazas a los periodistas”, dijo el titular del Mininter a la prensa.

Foto: Mininter