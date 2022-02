Pedro Castillo EN VIVO: Aníbal Torres solicitará al Congreso fecha para pedir cuestión de confianza

El presidente de Perú, Pedro Castillo, asumió el cargo de nuevo jefe de Estado el 28 de julio del 2021. En lo que va de su mandato ha enfrentado un proceso de vacancia por parte del Congreso de la República, que finalmente no fue admitido a debate al quedarse con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones. Asimismo, el último 8 de febrero Castillo tomó juramento a su cuarto gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres, esto tras la salida de Héctor Valer Pinto, quien fue titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solamente por tres días luego de la renuncia de Mirtha Vásquez como titular de la PCM.

Asimismo, el último viernes 11 de febrero el semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se reunió en el hotel Casa Andina Premium con legisladores opositores al gobierno para conversar sobre una nueva estrategia para vacar a Pedro Castillo. Tras salir esos hechos a la luz, la congresista del partido Perú Libre, Margot Palacios, planteó una denuncia constitucional contra los congresistas que formaron parte de dicha reunión porque, según señala, “se trataría de una acción conspirativa en contra de un gobierno legalmente elegido, sobre el que desde diferentes sectores se mantiene una obstrucción sistemática”.

En Vivo: últimas noticias hoy, 14 de febrero de 2022 07:43 MTC: “Rechazamos rotundamente todo acto de corrupción” El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, presidido por Juan Silva, publicó un comunicado en el que rechazó el reportaje de Punto Final, emitido este domingo 13 de febrero. La investigación periodística reveló que el trabajador del MTC Juan Altamirano Sánchez, además de ser considerado como “la mano derecha” del ministro del sector, ofrecía puestos de trabajo en la entidad a personas cercanas al partido Perú Libre. De acuerdo al reportaje, Altamirano Sánchez, un profesor chotano, tiene contrato como asistente administrativo. No obstante, en la práctica se presenta como un asesor del ministro de Transportes y dirige procesos de selección. 07:41 ANP rechaza que Maricarmen Alva buscara interferir en publicación La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo hacía los audios difundidos por el semanario Hildebrandt en sus trece donde se escucha a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reclamar por la publicación de un reportaje sobre el incidente entre la acciopopulista y la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, en un evento celebrado en el Parlamento. A través de un comunicado, el gremio periodístico asegura que “no debe pasar inadvertido lo expresado” por Alva Prieto, “quien pretendía silenciar la crítica en compensación al otorgamiento de una exclusiva periodística”. Y se lee también en el comunicado: “Rechazamos la conducta de quien, en ejercicio de mandato popular, con actitudes como esta, expresa su desprecio al periodismo y a quienes lo ejercen". 07:38 Aníbal Torres sobre Hernán Condori: “Está siendo evaluado” Durante una entrevista con La República, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló su parecer frente a la pregunta sobre el paso de Hernando Cevallos como ministro de Salud a Hernán Condori, quien desempeña actualmente el papel: "Lo que pasa es que ha llegado este señor al ministerio y hay el peligro que encuentre irregularidades en el ministerio de Salud y, por lo tanto, hay que atacarlo y tratar de sacarlo lo antes posible. En todo caso, se está evaluando su situación". 07:33 Torres sobre voto de confianza: “No vamos a protestar por la decisión que tome el Congreso” El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que se respetará la decisión del Congreso de la República sobre si otorga o no el voto de confianza. Afirmó que su posición es brindarle gobernabilidad al país y esta debe ser entregada con él a cargo de la PCM o con otra persona designada por el presidente Pedro Castillo. Indicó que, si se tiene que ir, lo hará “sin protestar”. 07:30 Empleado de MTC brindaría trabajo a militantes de Perú Libre Un trabajador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también considerado como la “mano derecha” del ministro Juan Silva, ofrecería empleos en el MTC a personas cercanas al partido oficialista Perú Libre. Se trata de Juan Altamirano Sánchez, quien accedió a una orden de servicios en Provías Nacional cuando Silva asumió la cartera de Transportes. El trabajador del MTC se encargaría de brindar servicios de seguimiento y coordinación de actividades administrativas por un sueldo de 18.000 soles. Sin embargo, de acuerdo con un informe de Punto final, en la práctica se presenta como un asesor del despacho ministerial y dirige procesos de selección. Altamirano Sánchez, quien es chotano al igual que el presidente Pedro Castillo, es presentado en las videollamadas oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como el asesor a cargo de procesos de selección.

Por otro lado, en el Ejecutivo continúa la polémica por el nombramiento del nuevo titular de Salud, Hernán Condori, que entró en reemplazo de Hernando Cevallos. El Colegio Médico del Perú (CMP) ha abierto una investigación contra el nuevo líder de la cartera de Salud para determinar si tiene procesos éticos abiertos, y evaluar plantear una denuncia en su contra por promover un método de detección de cáncer en un minuto y ejercer ilegalmente una especialidad médica. Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, declaró a la prensa que Condori no cuenta con sentencias o acusaciones fiscales que lo sancionen y lo hagan no apto para el cargo.

“Sobre el ministro de Salud, no tiene ninguna sentencia, no tiene siquiera ninguna acusación fiscal. No tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione”, declaró a Canal N.

De igual forma, a nivel social, la empresa concesionaria Lima Expresa informó sobre la subida del precio del peaje para la vía de Evitamiento y vía expresa Línea Amarilla a S/ 6.30 desde el domingo 13 de febrero. Mediante un comunicado la concesionaria indicó que la nueva tarifa aplicará tanto para vehículos livianos como para aquellos de carga y pesados. Asimismo, pidieron a los usuarios tomar las respectivas precauciones del caso.

Ministros de Pedro Castillo en la actualidad

El último martes 8 de febrero tomó juramento el cuarto gabinete de Pedro Castillo, ahora encabezado por Aníbal Torres, en reemplazo de Héctor Valer. Asimismo, hubo cambios en los sectores Justicia, Salud, Agricultura, Ambiente, Energía y Minas y Mujer y poblaciones vulnerables.