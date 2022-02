Pedro Castillo EN VIVO: sector del Congreso mantiene sus planes de vacar al presidente

El exministro de Salud Víctor Zamora se manifestó sobre la designación del titular del Minsa, Hernán Condori, por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que el mandatario generaría “problemas innecesarios” tras su decisión.

“Es un error, pero no sabría decirte si es el peor. Efectivamente, es un error creado por el presidente y estamos en una situación que no deberíamos estar. El cambio del ministro Cevallos es, ciertamente, algo que nadie se esperaba. A pesar de las críticas que recibió, ha cumplido un desempeño positivo en el principal problema que enfrenta la sociedad peruana que es la pandemia. El presidente Castillo ha generado un problema innecesario con la designación de Hernán Condori que no deberíamos estar discutiendo ahora”, señaló para Infobae.