Pedro Castillo EN VIVO: presidente busca recomponer el gabinete en crisis tras renuncia de Valer

El presidente de Perú, Pedro Castillo, lleva seis meses al mando del Ejecutivo, tras asumir el cargo el 28 de julio del 2021. El mandatario de origen cajamarquino enfrentó un proceso de vacancia gestado en el Congreso, pero que no prosperó. La semana pasada, Mirta Vásquez renunció a la jefatura de la PCM, mientras que su reemplazante, Héctor Valer, solo duró tres días en el puesto luego de que Castillo Terrones anunciara la recomposición del equipo ministerial.

Guillermo Bermejo, uno de los aliados de Castillo en el Congreso, aseguró que el jefe de Estado no piensa dimitir. “ No, golpistas declarados y asolapaos, el presidente no va a renunciar ”, anunció el legislador en sus redes sociales.

En el plano económico, la compañía Repsol incumplió los plazos establecidos para retirar el sistema de tuberías de carga y descarga de hidrocarburos, que vencía el sábado 5 de febrero.

En Vivo: Últimas noticias de Pedro Castillo hoy lunes 7 de febrero de 2022 07:33 Alva sobre eventual asunción a la presidencia: “Uno tiene que estar preparado para todo” La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, manifestó que asumiría la presidencia de la República en caso fuera necesario. No obstante, aclaró que se debe seguir una línea de sucesión que pasa por la vicepresidenta del país, Dina Boluarte. “Yo estoy totalmente abocada a defender mi Congreso, a defender mi fuero parlamentario. No me pongo en suposiciones, pero cuando uno entra en política (debe estar preparado), así como cuando entré al Congreso tampoco estaba pensando en que iba a ser la presidenta del Congreso”, acotó en una entrevista para Punto Final. 07:26 Presidente tendría listo un nuevo primer ministro “conciliador y estadista” El mandatario ha tenido varias reuniones desde que anunció la recomposición del gabinete ministerial, ante el amplio rechazo por denuncias de violencia familiar contra Valer, entre otras controversias de sus ministros. En esa línea Castillo ha hecho una selección que un grupo de sus colaboradores cercanos examina por si hay denuncias u otras situaciones problemáticas. Se vocean algunos nombres para ocupar el cargo de primer ministro: Dina Boluarte, vicepresidenta y actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Hernando Cevallos, titular de Salud; Roberto Sánchez, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otros.

Desde el Congreso se viene gestando la reprivatización de lotes petroleros. La Comisión de Energía y Minas busca extender a dedo concesiones cuyos contratos están por concluir. Excluye, además, a Petroperú de toda la operación. Esto supondría la pérdida de 255 millones de dólares cada año por renta petrolera, según el investigador Jorge Manco Zanconetti.

Los casos de coronavirus vienen descendiendo en el país, excepto en las regiones Amazonas, Apurímac y Tumbes, según los reportes del Ministerio de Salud. En general, la curva de contagios se ha reducido en un 60%; sin embargo, la ocupación de camas UCI y las muertes por COVID-19 siguen en ascenso como resultado de la reciente alza explosiva de contagios que trajo la variante ómicron.