Pedro Castillo EN VIVO: el mandatario se reunió con Roger Nájar por casi 3 horas en Palacio

El parlamentario Guido Bellido se pronunció al respecto a la renuncia del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros Héctor Valer, y manifestó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe buscar profesionales que estén en sintonía con la política general del Gobierno para conformar el próximo gabinete ministerial.

“Lo que hay que solicitar es personas que estén de acuerdo con la política general del Gobierno. No puedes tener a una persona que no esté de acuerdo con el programa, con lo que se ha planteado a la población. Si no está de acuerdo, vamos a seguir teniendo problemas (...). También hay que garantizar que la persona no tenga problemas como los que hemos visto, que genera cierta discrepancia en la sociedad”, señaló para RPP.