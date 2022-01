Pedro Castillo EN VIVO: Presidente oficializa renuncia de Guillén y pase al retiro del general Gallardo

A mediados de enero, Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, se ausentó de la citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República con la justificación de que se había contagiado de COVID-19. Él debía brindar detalles sobre las reuniones que se llevaron a cabo en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña. Según nueva información periodística, la prueba de descarte presentada fue falsificada.

El programa Panorama reveló que el supuesto laboratorio que atendió al sobrino del mandatario no existe. Asimismo, la doctora firmante de la prueba, Liliana Vásquez Cirineo, aseguró al dominical no haber tomado dicha prueba de descarte, por lo que su firma fue falsificada. “No, desconozco a esa persona. No he realizado esta prueba. (…) No reconozco y tampoco he atendido a esta persona (Fray Vásquez)”, expresó al ser consultada sobre si tomó la prueba.