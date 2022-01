Pedro Castillo EN VIVO: “Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá”

El mandatario aseguró que jamás he trasladado el despacho presidencial a Breña. “Es otra gran mentira, en el despacho presidencial no se ven estos casos. En el despacho presidencial no se licitan. (..) Voy a Breña porque esa es la casa que me cobijó en campaña, voy a tomar un café, temas familiares. Pero jamás he trasladado el despacho presidencial a Breña. Sí han ido muchas personas a saludarme, pero nunca se trató temas de Estado, nunca se trató temas con empresarios, licitaciones”.

Tras ser consultado sobre los empresarios que visitaron la mencionada residencia, el jefe de Estado detalló que, por cortesía, él saludó. "No recuerdo nombres", aclaró.