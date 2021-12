Pedro Castillo EN VIVO: abogado del mandatario presentó habeas corpus para impedir allanamiento a Palacio de Gobierno

La fiscal provincial titular Norah Córdova Alcántara señaló que seguirá con el caso de Petroperú pese a que reconoció el último viernes 24 de diciembre que efectivamente realicó desde su cuenta de Facebook publicaciones contra la candidatura del jefe de estado, Pedro Castillo, donde manifiesta que el presidente encabeza un Gobierno de "terroristas y corruptos".

“No me voy a inhibir del caso porque considero que mi actuación se está demostrando con la investigación que estoy llevando y todo lo que se está realizando. Nosotros estamos dando cuenta a la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos. (…) Los mensajes no afectan en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio”, señaló en RPP.